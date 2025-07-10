“哈萨克斯坦为本地区树立榜样” —— 独家专访国际民航组织理事会主席

- 在您看来，哈萨克斯坦如何实现了如此高水平的航空安全合规？

- 近年来，哈萨克斯坦在安全与安保合规方面取得了令人瞩目的进展。更广义上讲，哈萨克斯坦在民航发展方面迈出了巨大步伐。关键不仅在于落实标准，更在于国家是否具备良好的组织能力来执行这些标准。

过去五六年间，哈萨克斯坦启动了新一轮民航政策改革，重组了整个民航体系，任命了大量年轻、专业的人才，积极支持各项标准的落实。目前，该国在安全执行方面已达全球平均水平以上，这是一项值得肯定的成绩。当然，任何体系都需要不断改进和发展，但就目前而言，哈国在安全和安保领域的表现是非常出色的。

Photo credit: Agibai Ayapbergenov/ Kazinform

- 基于上述成就，哈萨克斯坦能否在全球航空格局中成为重要的交通枢纽？

- 首先，航空运输本身就是全球性的。要实现全球联通，首先需要国家具备强大的基础设施，同时还需制定良好的政策以开放市场、促进航空发展。

哈萨克斯坦已经采纳了所谓的“开放天空”政策，这使得外国航空公司能够更便捷地进入哈萨克斯坦市场。同时，国家航空公司——阿斯塔纳航空（Air Astana）也在稳步发展，增长态势良好。

此外，哈萨克斯坦地处欧洲与亚太之间的重要地理位置，这为其发展国际航空运输提供了天然优势。若继续推进高标准的实施，加强基础设施建设，并积极参与全球航空治理，哈国完全有潜力成为全球航空领域的引领者，尤其是在培育下一代航空专业人才方面。

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- 在人才短缺日益突出的背景下，国际民用航空组织有哪些项目致力于缓解这一问题？哈萨克年轻人又如何加入国际民用航空组织？

- 据预测，到2050年全球航空旅客量将从当前的46亿人次增至约126亿人次，几乎增长三倍。如此庞大的增长趋势必然需要大量新人才的加入。

然而，与以往相比，如今的航空业已不再对年轻人具有天然吸引力。因此，国际民用航空组织专门设立了“下一代航空专业人才”（Next Generation Aviation Professionals）项目，旨在从国家和地区层面开展面向青少年的宣传和教育，激发他们对航空业的兴趣，帮助他们了解从事航空职业的途径与前景。

下月，国际民用航空组织将在南非举行全球峰会，进一步推动这一倡议，并计划于今年9月或10月在国际民用航空大会上提交行动纲领。

至于加入国际民用航空组织的方式，除了定期发布的职位空缺外，哈萨克斯坦民航管理机构还可推荐优秀人才参与实习、外派等项目，在蒙特利尔总部或巴黎地区办公室工作，借此在全球视野下贡献专业力量并积累经验。

- 此次访问哈萨克斯坦期间有哪些重要成果？未来双方合作将如何推进？

- 今天上午，我与交通部长会面并签署了关于《哈萨克斯坦民航发展总体规划》的设计项目，这充分体现出国际民用航空组织与哈国之间的合作关系正不断走深走实。

目前，国际民用航空组织无论是在巴黎地区办公室层面，还是在蒙特利尔总部层面，均已与哈方建立了良好的工作机制。此外，哈萨克斯坦近期在蒙特利尔设立了常驻代表处，表明其对参与国际民用航空组织事务的高度重视。

我今天有幸会见了哈萨克斯坦总统、总理以及交通部长，深切感受到哈国领导层对航空事业发展的坚定承诺。国际民用航空组织也将一如既往地支持哈萨克斯坦发展现代航空运输体系。

- 最后，您如何用一句话描述哈萨克斯坦当今的民航业？

答：“发展迅速，趋于成熟。”虽然不止一个词，但这正是我对哈萨克斯坦航空业现状的真实写照。

【编译：达娜】