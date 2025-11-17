托卡耶夫：哈萨克斯坦视爱沙尼亚为波罗的海地区的重要伙伴

- 爱沙尼亚在打造真正创新繁荣的国家方面取得的现代成就令人印象深刻，意义重大。爱沙尼亚是数字治理领域的领导者，被认为是构建数字国家、数字政府、数字社会、开放透明、高效运作以及公民广泛参与的典范。我们也高度赞赏爱沙尼亚对法治、教育进步和可持续发展的坚定承诺。我们这些快速发展的国家在欧洲舞台上拥有举足轻重的地位，并致力于促进和平、创新和全人类的共同进步。-托卡耶夫总统说。