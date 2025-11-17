18:10, 17 11月 2025 | GMT +5
托卡耶夫：哈萨克斯坦视爱沙尼亚为波罗的海地区的重要伙伴
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在总统府与到访的爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯举行大范围会谈时表示，哈萨克斯坦视爱沙尼亚为波罗的海地区乃至整个欧盟非常重要的伙伴。
- 爱沙尼亚在打造真正创新繁荣的国家方面取得的现代成就令人印象深刻，意义重大。爱沙尼亚是数字治理领域的领导者，被认为是构建数字国家、数字政府、数字社会、开放透明、高效运作以及公民广泛参与的典范。我们也高度赞赏爱沙尼亚对法治、教育进步和可持续发展的坚定承诺。我们这些快速发展的国家在欧洲舞台上拥有举足轻重的地位，并致力于促进和平、创新和全人类的共同进步。-托卡耶夫总统说。
国家元首指出，哈萨克斯坦和爱沙尼亚在所有领域都建立了牢固的伙伴关系，并且这些伙伴关系发展良好。
- 我们期待开展公开且富有成效的政治对话，并加强双方议会党团之间的密切联系，这将有助于增进彼此了解。我们也赞赏爱沙尼亚方面一贯支持哈萨克斯坦的改革议程，并将继续在国际组织中开展建设性合作。-总统说。
据此前报道，11月17—19日，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对阿斯塔纳进行国事访问。
17日下午，托卡耶夫总统在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。
随后，两国总统举行了小范围会谈。
【编译：小穆】