托卡耶夫总统为国家库鲁尔泰成员举行开斋宴席

托卡耶夫总统首先感谢所有代表的积极参与，并指出了今年恰逢神圣斋月的国家库鲁尔泰的特殊意义。

-所有穆斯林都期待着斋月的到来。在这个神圣的月里，民族许下美好的祝愿并祈祷。公众的信仰将得到加强，精神上得到净化。我们的人民帮助有需要的人，并做其他善事。这最终将为每个人和每个家庭带来繁荣，并增强国家的团结。-他说。

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托卡耶夫表示，伊斯兰教是我们本土文化不可分割的一部分，我们的传统宗教鼓励人类善良、诚实、受过教育和勤奋。

-这些崇高品质从我们人民的传统中显而易见。 大家知道，我总是讲塑造民族新素质。 我在国家库鲁尔泰大会上也说过了。 我国每一位居民都应该成为真正的“诚实公民”。 我们需要向年轻一代灌输良好的品质。-他说。

国家元首表示，要成为先进国家，我们公民的行为、行动、思想和意图必须与之相一致。 在这方面，向年轻人解释如何通过诚实的工作取得成功，并向他们传授同胞的生活经验是非常重要的。

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此外，总统指出，今天的国家库鲁尔泰重点关注宗教和传统的和谐，并对导致这两种价值观相互对立的负面潮流表示担忧，而这两种价值观是我们国家认同的支柱。

-实际上，宗教问题就是国家安全问题。 我们决不能让外国潮流毒害这一代人的思想。 我们可以通过保留我们的传统并培养聪明的一代来应对这一问题。在这方面，哈萨克斯坦穆斯林宗教事务管理局应发挥特殊作用。 为走上信仰之路的年轻人指明正确的方向，是一项非常重要的任务。 总穆夫提应重视此事并慎重处理。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统指出，国家已进入创新和创造之路。 这是一个与纳乌鲁兹节和伊斯兰价值观完全和谐的好方法。

-从今年开始，我们制定了为其10天的纳乌鲁兹节庆祝活动。也就是说，我们将以特殊的方式庆祝每一天。今天，也就是3月15日是“慈善日”。在纳乌鲁兹节前夕，全国各地都在做很多好事。 我们的人民实际上表现出了同情心、团结和兄弟情谊等崇高品质。 这其实可以说是先进社会的特征。-他说。

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【编译：小穆】