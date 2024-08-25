世卫组织为预防和控制猴痘行动计划募集1.35亿美元资金

谭德塞说：“应对这一复杂的疫情暴发需要全面、协调的国际应对措施，因为病例已从非洲蔓延到欧洲和亚洲。

上个星期，根据专家委员会的建议，谭德塞宣布猴痘为国际关注的突发公共卫生事件。

新的猴痘病毒变异株

谭德塞说，全球猴痘疫情于2022年首次出现，此后报告的确诊病例超过10万例。虽然该病毒仍在低水平流行，但非洲却出现了前所未有的增长和扩散。

疫情主要集中在刚果民主共和国，仅今年就有超过 1万6000 例疑似病例，其中包括 575 例死亡病例。

造成疫情激增的原因是，该国不同地区分别出现了两种猴痘病毒毒株或支系。

病毒迅速传播

新的病毒分支1b支原体病毒的迅速传播是谭德塞于8月14日决定宣布猴痘病毒为国际关注的突发公共卫生事件的主要原因。

在过去的一个月里，刚果民主共和国的四个邻国布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达也报告出现 1b 支原体病例，而这些国家此前从未报告出现这一病毒。本周，泰国和瑞典也报告出现这一病例。

阻止猴痘蔓延

世卫组织表示，它与合作伙伴制定了一项计划，通过在全球、地区和国家层面的协调努力，阻止猴痘在人际间的传播。

谭德塞说：“让我明确一点：这次新的猴痘疫情是可以控制和制止的。要做到这一点，需要国际机构与国家和地方合作伙伴、民间社会、研究人员和生产商以及我们的会员国一道采取协调一致的行动。”

他强调，应对措施必须立足于公平、全球团结、赋予社区权能、人权和跨部门协调。

战略应对计划

全球猴痘战略准备和应对计划的重点是实施全面监测和应对战略，以及推进研究和公平获取医疗对策。

世卫组织初步估计，“战略准备和应对计划 ”在未来六个月内需要大约 1.35 亿美元用于疫情的急性阶段。谭德塞说：“随着我们根据不断增长的需求更新计划，这一数额很可能会增加。”

他补充说，世卫组织将于下周初发出专门的筹资呼吁。

领导、准备和协调

“战略准备和应对计划 ”呼吁最大限度地减少人畜共患病的传播，并增强社区积极参与疫情预防和控制的能力。

在全球层面，重点是战略性和及时的循证指导，以及为受影响国家的高危人群提供医疗对策。

在这方面，世卫组织正在与一系列国际、区域、国家和地方伙伴及网络合作，以加强准备、戒备和应对等关键领域的协调。

预防传播，拯救生命

鉴于非洲大陆的需求最大，世卫组织非洲区域办事处将与非洲疾病控制中心合作，共同牵头协调猴痘应对工作。

谭德塞指出，世卫组织迄今已从应急基金中发放了约150万美元，预计未来几天还会有更多拨款，“直到捐助方为应对行动提供资金”。

他说，世卫组织 “将协调全球应对行动，与每个受影响国家密切合作，防止传播，治疗感染者，拯救生命”。