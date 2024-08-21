别克帖诺夫为残奥会哈萨克斯坦代表团授旗

别克帖诺夫总理在会见中祝愿哈萨克斯坦代表团在残奥会中取得优异成绩。

-残奥会不仅是体育竞技的舞台，更是人类无限潜能的象征。你们的坚韧和毅力令人敬佩，数以百万计的人从你们身上汲取力量，学会如何战胜生活中的挑战。你们手中的国旗代表着国家的团结与胜利。正如国家元首所言，代表国家参加世界顶级赛事既是一种荣誉，也是一种责任。我们相信，你们一定能在国际赛场上为哈萨克斯坦争光，载誉而归。-他表示。

Photo credit: primeminister.kz

近年来，哈萨克斯坦在推动残疾人体育事业发展方面取得了显著进展，建成了一系列现代化的体育设施，包括专门的集训中心、15家体育俱乐部和3所体育学校，同时还出台了相关扶持政策，培养了一支专业教练队伍。

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此次担任哈萨克斯坦代表团旗手的贝里克·伊兹玛甘别托夫（亚洲残疾人运动会奖牌获得者、全国坐式排球锦标赛冠军）和赛福达·阿里耶娃（全国残疾人射击锦标赛冠军）在发言中表达了为国争光的决心。

-能够在如此盛大的国际赛事上举旗，我感到无比荣幸。这是每位运动员的梦想。我们将全力以赴，为祖国争光。我们心中充满了对祖国的无限热爱和对胜利的渴望。-他说。

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本届残奥会，哈萨克斯坦将派出44名运动员，参加游泳、举重、田径、划艇、跆拳道、坐式排球、射击、乒乓球和柔道等9个项目的比赛。自1996年以来，哈萨克斯坦运动员已在夏季残奥会上获得7枚奖牌。

【编译：阿遥】