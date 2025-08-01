中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:05, 01 八月份 2025 | GMT +5

    阿斯塔纳为詹妮弗·洛佩兹演唱会推出免费巴士服务

    哈萨克国际通讯社讯）8月1日，全球知名美国歌手詹妮弗·洛佩兹将在阿斯塔纳举办备受期待的个人演唱会。为确保观众的便利与舒适，市政府与主办方特别安排免费巴士接送服务。

    Дженнифер Лопес
    Фото: Kazinform

    免费巴士将于当天下午4时起运营，从阿斯塔纳市内五个主要地点接送观众至“阿斯塔纳竞技场”体育场，并在演唱会结束后将观众送回。接送点包括：

    - 阿斯塔纳马戏团停车场
    - “哈兹莱特·苏丹”清真寺停车场
    - QAZAQSTAN体育中心停车场
    - 中央公园图兰大道侧停车场
    - 阿斯塔纳“主清真寺”停车场

    主办方提醒，“阿斯塔纳竞技场”周边无停车位，且可能出现交通拥堵，建议观众优先选择公共交通、出租车或免费巴士出行。

    演唱会定于阿斯塔纳时间19:30正式开始，但考虑到安检和入场时间，主办方建议观众提前2至3小时到达。

    На «Астана-Арене» завершаются приготовления к концерту Дженнифер Лопес
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    На «Астана-Арене» завершаются приготовления к концерту Дженнифер Лопес
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    На «Астана-Арене» завершаются приготовления к концерту Дженнифер Лопес
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    据“阿斯塔纳音乐会”制作中心负责人马利克·哈森诺夫透露，预计约2.5万名观众将参加此次在“阿斯塔纳竞技场”举办的演出。

    为确保入场顺畅，体育场大门将于16:30开放。哈森诺夫在Threads平台发文称：

    “每位观众的入场需一定时间，2.5万人预计耗时近3小时，请务必提前到达！”

    为保障观众安全与便利，主办方采取多项措施，包括在“阿斯塔纳竞技场”周边临时限制“阿劳”冰宫和“萨热阿尔卡”自行车赛道周边的车辆通行，以确保公共安全及观众顺畅进出。

    此外，詹妮弗·洛佩兹将于8月10日在阿拉木图举办另一场演唱会。

    据悉，詹妮弗·洛佩兹乘坐的私人飞机已于1日02：00时从埃及飞抵阿斯塔纳机场。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 娱乐 音乐
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读