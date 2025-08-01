阿斯塔纳为詹妮弗·洛佩兹演唱会推出免费巴士服务

免费巴士将于当天下午4时起运营，从阿斯塔纳市内五个主要地点接送观众至“阿斯塔纳竞技场”体育场，并在演唱会结束后将观众送回。接送点包括：

- 阿斯塔纳马戏团停车场

- “哈兹莱特·苏丹”清真寺停车场

- QAZAQSTAN体育中心停车场

- 中央公园图兰大道侧停车场

- 阿斯塔纳“主清真寺”停车场

主办方提醒，“阿斯塔纳竞技场”周边无停车位，且可能出现交通拥堵，建议观众优先选择公共交通、出租车或免费巴士出行。

演唱会定于阿斯塔纳时间19:30正式开始，但考虑到安检和入场时间，主办方建议观众提前2至3小时到达。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

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据“阿斯塔纳音乐会”制作中心负责人马利克·哈森诺夫透露，预计约2.5万名观众将参加此次在“阿斯塔纳竞技场”举办的演出。

为确保入场顺畅，体育场大门将于16:30开放。哈森诺夫在Threads平台发文称：

“每位观众的入场需一定时间，2.5万人预计耗时近3小时，请务必提前到达！”

为保障观众安全与便利，主办方采取多项措施，包括在“阿斯塔纳竞技场”周边临时限制“阿劳”冰宫和“萨热阿尔卡”自行车赛道周边的车辆通行，以确保公共安全及观众顺畅进出。

此外，詹妮弗·洛佩兹将于8月10日在阿拉木图举办另一场演唱会。

据悉，詹妮弗·洛佩兹乘坐的私人飞机已于1日02：00时从埃及飞抵阿斯塔纳机场。

【编译：木合塔尔·木拉提】