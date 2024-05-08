托卡耶夫总统为欧亚经济联盟未来发展指明方向

托卡耶夫总统在会上发表了致辞。

哈萨克斯坦总统对东道主俄罗斯政府的盛情款待，以及高规格的举办此次峰会予以感谢。

同时，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫祝贺弗拉基米尔·普京正式就任俄罗斯总统职务。

Фото: Акорда

托卡耶夫回忆道，距今十年前，关于成立欧亚经济联盟的历史性文件，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署。

- 在一个相对较短的时间里，欧亚经济联盟迅速成长为了一个在国际社会上拥有自己位置的、有前景的一体化组织。在成员国的合力下，出台了一千多份有效力的规范性文件。十年宏观经济运行结果表明，我们所选择的发展方向是正确的。哈萨克斯坦与经济联盟成员国之间的商贸额增长了1.7倍，达到了285亿美元。同时，出口额增长了2倍。在欧亚经济联盟框架下的相互合作，促进了哈萨克斯坦经济的发展。仅在去年，哈萨克斯坦的经济增速就达到了5.1%。我们认为，这是一个很好的成绩。- 托卡耶夫说。

国家元首表示，通过共同实施大型基础设施项目、促进产业合作、形成共同服务市场等方式，将能够进一步加强高水平的一体化进程。

Фото: Фото Акорда

托卡耶夫认为，面对当下全球地缘政治不稳定的情况，为确保实现进一步可持续发展，欧亚经济联盟必须要更加灵活有效。

总统还以世界银行的报告为例指出，当前十年周期内的前五年，世界国内生产总值增长率可能是近30年来的最低水平。

-如果国际社会不采取有效措施，这一时期很可能将成为历史上的“错失良机的十年”而被载入史册。这对于作为全球经济组成中不可分割的一部分的欧亚经济联盟而言，无疑是一个巨大的挑战。我们必须有效利用所有的储备资源，完成组建欧亚经济联盟之初所定下的目标任务。最首要的，我们在这里所提到的，就是作为经济联盟基准原则的——实现货物自由流动的问题。我们需要创建一个真正统一、系统运作、无障碍的内部市场。各种隐形限制、“受实际情况影响的决定”以及人为操纵的各种措施，必须被彻底的消除。这必须成为欧亚经济委员会的首要任务。- 托卡耶夫总统说。

Фото: Фото Акорда

国家元首强调指出，“重建外部贸易”是另一个重要的任务。

-显然，有很多机会可以加强我们协会在全球市场的地位。 我建议欧亚经济委员会的任务是制定系统性解决方案，以增强联盟在外部环境中的潜力。要创造适当条件，更加积极地将成员国的产品打入外部市场。 确保货物顺利运输至第三国非常重要。在世界经济转型的框架下，扩大欧亚经济联盟与第三国的自由贸易协定网络具有重要意义。这使得我们的出口商能够更容易地进入新市场，并将他们与区域和全球生产链联系起来。- 托卡耶夫总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦支持与蒙古开始关于缔结临时贸易协定的谈判的决定。 与此同时，开展同亚洲、非洲、中东等地区高速发展中的国家的合作前景非常广阔。

-鉴于目前全球国内生产总值 60% 的增长归功于亚洲，因此与发展中国家的合作尤其令人感兴趣。为了能够使大家都能像哈萨克斯坦一样进入波斯湾市场，我们邀请经济联盟成员国加入关于建立国际运输走廊的阿什哈巴德协议。- 托卡耶夫总统说。

Фото: Акорда

国家元首表示，与国外市场相连的稳定运输系统仍然是实现长期一体化的主要条件。

-如今，欧亚大陆的运输结构为欧洲与亚洲、南北之间提供了有效的贸易联系。 然而，未来几十年，欧亚地区基础设施的恶化将显而易见，其更新的需求将会增加。因此，运输和物流基础设施的现代化和扩展是一个重要问题。 “铁轨铺在哪里，新机遇之路就在哪里”这句话并不是没有道理的。这就是为什么哈萨克斯坦计划到2030年修复11 000公里的铁路并新建5 000多公里的新铁路。作为“一带一路”全球倡议的一部分，哈萨克斯坦在中国西安建设了陆港枢纽。 “中国-西欧”运输线上高达40%的集装箱货物都集中在该枢纽中。此外，还计划在俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和里海边境建设5个跨境交通物流枢纽。- 哈萨克斯坦总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正在对其境内所有边境口岸进行大规模现代化改造。这些复杂的基础设施解决方案，将有助于欧亚贸易路线的进一步一体化和机会的扩大。

-通过打造统一数字生态系统，哈萨克斯坦铁路行业发展将获得新动力。 另外，明年我们打算在铁路运输领域使用人工智能元素。先进技术的使用显着提高了运输效率，并使我们能够为自己和合作伙伴降低成本。 这对于协调关税政策和海关程序，以及通过创建欧亚大陆统一数字走廊来提供整个物流网络是必要的。作为具体措施，我们建议引入一种机制，使用二维码对随货物发送的所有文件进行远程验证和数字文件互认。- 托卡耶夫说。

Фото: Акорда

哈萨克斯坦总统表示，深化工业领域合作是下一步的优先任务。 国家元首指出，如今“欧亚五国”国家的出口几乎90%是中间产品。

-在全球技术进步的背景下，关注制造产品的“复杂性”是一个非常紧迫的问题。 因此，有必要加强特定经济领域的技术整合。众所周知，从今年起，欧亚经济联盟预算将向工业领域合作项目提供融资。有必要支持先进技术企业生产优质加工品。当然，建立开放机制，确保资金来源平等是一项重要任务。哈萨克斯坦将继续奉行旨在发展欧亚地区工业合作的一贯政策。 目前，联盟成员国正在实施150多个工业项目。- 托卡耶夫说。

国家元首强调，油气化学领域合作前景广阔。 这个产业可以为经济增长提供新的动力。

- 在俄罗斯合作伙伴的参与下，我们正在建设生产聚丙烯、聚乙烯和丁二烯的高科技工厂。 将开始进行超出初级原料价格20倍的三级加工产品的生产。- 他说。

哈萨克斯坦总统认为，加强食品安全领域的工作将是另一个重要合作领域。

-众所周知，欧亚大陆是世界上生产、资源和出口潜力非常强大的地区之一。 在世界人口不断增长而其他宏观区域资源有限的情况下，我们有能力为大约6亿人提供粮食。欧亚经济联盟在确保全球粮食安全方面的作用只会变得更强。 我们的战略目标是将农工联合体转变为高科技产业。为此，将采取协同措施，重点引进基于人工智能、机器人、生物技术和农业科学等领域的充满活力的创新技术。- 哈萨克斯坦总统说。

Фото: Акорда

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，在当下，成功的数字化转型正在成为决定单个国家，乃至整个地区经济发展和技术独立的决定性因素。

-对我们而言，能否位于全球“数字竞赛”的前沿非常重要。 数字化领域合作应成为一体化联盟可持续发展的动力。因此，哈萨克斯坦支持欧亚经济委员会在大规模数字化背景下制定联盟“四大自由”原则的倡议。 与此同时，我们将以人工智能为重点，努力创建本地区增长最快的数字经济之一。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统在讲话最后表示，成立10年来，欧亚经济联盟成员国在各个方面都取得了令人惊叹的成就。 托卡耶夫还指出，虽然潜力巨大，但欧亚经济联盟仍有许多问题亟待解决。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦支持基于平等法律和互利伙伴关系原则的经济一体化。

讲话最后，托卡耶夫向与会者们致以胜利日的祝贺。

当天出席峰会的领导人除哈萨克斯坦总统外，还有亚美尼亚政府总理、欧亚经济最高理事会主席尼科尔•帕希尼扬，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京，白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科，吉尔吉斯总统萨德尔•扎帕罗夫，欧亚经济联盟观察员国领导人——乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔，以及独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫以及欧亚经济委员会理事会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫。

根据会议结果，各方共同签署了一系列协议文件。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Фото Акорда

Фото: Фото Акорда

【编译：木合塔尔·木拉提】