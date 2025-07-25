为什么你的夏季轮胎撑不到秋天？专家揭秘司机常犯的七个错误

1. 轮胎气压不当：过高或过低都伤胎

错误的胎压是最常见的问题之一。胎压过低会导致轮胎侧壁过热、油耗增加以及操控性下降；而胎压过高则会让胎面中部过度磨损，且在遇到坑洼时更易损伤胎体。

波古利亚耶夫提醒车主，应定期使用胎压计检测胎压，并严格按照车辆说明书、车门侧边或油箱盖内侧标示的推荐值进行调节，而非依赖网络“土方法”。

2. 车辆超载：轮胎未必能承受行李负重

许多驾驶者在夏季出游时装载大量行李或人员，尽管车辆动力尚可，但轮胎的承载能力却可能被忽视。每套轮胎均有其承载指数，一旦超过，轮胎极易因过热而失去强度甚至爆裂，带来严重安全隐患。

3. 激烈驾驶：加剧高温路面上的磨损

炎炎夏日，不少人驾驶风格趋于“奔放”——猛起步、急转弯、频繁急刹车等行为会大大增加轮胎与地面的摩擦，尤其在高温下更易加速橡胶老化与磨损。

专家建议，保持平稳、柔和的驾驶习惯，不仅能延长轮胎寿命，也能提升整体驾驶安全性与舒适度。

4. 储存不当：橡胶在阳光下悄然“衰老”

不少人忽视了轮胎存放的环境问题。高温、潮湿或阳光直射都会加速轮胎橡胶老化，导致开裂、失去弹性等问题，哪怕胎面看上去完好无损。

理想的储存环境应为干燥、阴凉、通风良好的空间，若条件受限，建议将轮胎寄存在专业轮胎仓储中心。

5. 忽略动平衡与四轮定位：影响行驶与磨损

轮胎的动平衡和车辆的四轮定位（俗称“做四轮”）同样关键。若未正确校准，会导致轮胎局部异常磨损、车辆抖动，甚至影响悬挂系统寿命。

专家建议，在更换轮胎、悬挂维修后应及时进行检查，并至少每行驶1.5万至2万公里例行检测一次。

6. 更换时机错误：冬胎夏用危害多

仍有部分车主在夏天使用冬季轮胎，认为“还能用就不急着换”。事实上，冬季轮胎在高温路面上会迅速软化，不仅加剧磨损，还严重影响刹车距离和操控性。

此外，夏季胎若已接近磨损极限，也应及时更换。轮胎更换应以平均气温持续稳定在7℃以上为标准，切勿拖延。

7. 轮胎类型与路况不匹配：影响操控与寿命

城市驾驶使用泥地轮胎（越野胎）或野外越野用普通公路轮胎（轿车胎）都会导致不必要的磨损和操控性能下降。波古利亚耶夫指出，轮胎选择应根据常用路况、行驶频率和车辆类型科学决定，不能“以一胎应万路”。

总的来说，夏季错误的驾驶与养护方式不仅会缩短轮胎寿命，更可能引发高昂的维修费用。车主应提高轮胎管理意识，从胎压、驾驶方式到更换周期与储存方式等环节入手，切实提升夏季出行的安全系数和经济性。

【编译：达娜】