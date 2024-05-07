“勇气”勋章为什么以三位英雄名字命名

议员首先谈及全球经验。他表示，世界任何国家都没有将一个勋章的各等级命名为三人的名字。

-将“勇气”勋章以三位哈萨克英雄名字命名具有象征性意义。首先，世界上并没有将一个勋章各等级以三人名字命名的传统。 例如，在俄罗斯，库图佐夫勋章或苏沃洛夫勋章的两个等级都是以同一个人的名字命名的。乌克兰波格丹·赫梅利尼茨基勋章虽然有多个等级，但都是以一个人的名字命名的。 在土耳其以阿塔图尔克命名的勋章也是如此。-他说。

议员表示，世界上有许多著名的哈萨克英雄，但不可能以每个人的名字命名勋章。

-哈萨克族有许多著名的英雄。不可能将以每个人的名字命名这些勋章。 因此，从象征性的角度来看，总统的这一决定是非常正确的。-他说。

叶尔穆拉特·巴皮还表示，萨赫达特·努尔马甘别托夫是哈萨克斯坦首位将军。只有将军以上军衔的指挥官才会被授予一级“勇气”勋章。鲍尔詹·莫穆舍吾勒在二战期间担任陆军师长时的军衔是少校，后来晋升为中校。二级“勇气”勋章颁发给上校和中校等中级军官。因此，二级“勇气”勋章命名为鲍尔詹·莫穆舍吾勒之名。

议员还表示，三级“勇气”勋章主要颁发给初级军官，而拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫二战期间的军衔是上尉。因此，三级“勇气”勋章以他的名字命名。

-总之，该勋章的三个等级命名为三位英雄之名应该被认为是对哈萨克斯坦过去80年历史、战争史和第二次世界大战历史的公正评估。-他说。

此外，他还提出，如果我们想增加青少年的爱国主义精神，将来可以将英雄的名字命名为其他勋章。

【编译：小穆】