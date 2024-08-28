为参加游牧民族运动会 土耳其家庭乘房车奔赴阿斯塔纳

土耳其夫妻伊迪林和布拉克将一辆1982年的公共汽车改装成了房车，并驾驶着这个有着四个车轮的、被命名为“游牧人”的移动房屋，从土耳其首都安卡拉出发，开始了他们的长途旅行。

而这场旅行的终点，将是哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳。此行的目的，是参加将在阿斯塔纳举行的第五届世界游牧民族运动会。

Фото: Анадолы агенттігі

实际上，作为心理学医师的伊迪林·杜兰和园艺师布拉克·杜兰，以及他们两岁的儿子古内什·库特鲁汗，已经在这台“游牧人”房车上生活了9个月的时间。

旅行的总距离，即从安卡拉到阿斯塔纳的里程数将达到5400公里。

一家人在INS上开设了一个账号：“路向何方”，分享自己一路的故事。

据阿纳多卢通讯社报道，布拉克·杜兰用了三年的时间，完成了对房车的改装。

- 当我听说将在哈萨克斯坦举办第五届游牧民族运动会时，就萌生了为什么不用“游牧人”房车来一次长途旅行呢的想法。确实，我们需要走过的路是相当长的。听到我的主意时，许多人的反应都是“你疯了吗？”，毕竟要走完5400公里可不容易。而且房车也有着这样那样的小毛病，在启程之前，我们把它们都修复了。修车的技工在得知我们要去哈萨克斯坦，也惊到了。- 布拉克·杜兰说。

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伊迪林·杜兰表示，他们一家计划经格鲁吉亚，越过俄罗斯和鞑靼斯坦，最终抵达哈萨克斯坦。

- 我们将带着儿子逛遍整个中亚。一想到这里我就眼含热泪，毕竟，那里是我的故乡。- 伊迪林说。

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伊迪林·杜兰还这样讲述了他们改装房车和在房车中的生活：

- 持续了三年的改装是值得的。我们锁上了位于伊斯坦布尔的房子，随后开始了房车中的生活。过去我们也会进行一些旅行，坐车、徒步等等，但现在有了房车，旅行变得完全不同了，我们等于是带着房子在游览全国。我们两岁的儿子始终和我们在一起。通过这种方式，我们让他看到了各地不同的美景和人文风俗，让他与不同的人见面，体验丰富而有趣的人生。房车旅行，确实感受非凡。我们已经这样生活了9个月了，现在如果进到公寓里，反而会很难受，觉得憋闷。我们希望自己的孩子能够这样自由自在的成长。

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第五届世界游牧民族运动会将于9月8日至13日在阿斯塔纳举行。预计将有来自世界89个国家的约2500名运动员参加。本届游牧民族运动会将设20个竞技项目和10个表演项目，共计产生110枚金牌。其中包括马术、摔跤、射箭、智力游戏等传统民族运动项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】