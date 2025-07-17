哈萨克斯坦为年轻家庭提供5%低利率住房贷款

根据该计划，贷款年利率为6%（有效年利率为6.3%至6.8%），之后可降至5%甚至3.7%。贷款最高额度为1亿坚戈，资金可用于购买一手或二手住房、独立住宅或土地。此外，装修费用也可计入贷款金额。

申请该贷款的前提是在“家庭银行”开设名为“年轻家庭”的专属存款账户。夫妻双方可以分别开设账户，贷款申请前，一方也可将自己的账户转让给另一方。

开户时婚姻登记时间不得超过五年（以结婚证为准），但储蓄时间可更长，即使婚龄超过五年，也仍可申请贷款。

办理贷款需在银行至少储蓄一年，存入金额达到房屋总价的50%，并获得不少于5分的评估指标。评估分数与缴存金额和频率有关，缴得越多、越规律，分数越高。

据Krisha.kz测算，若希望在一年后申请1000万坚戈贷款，申请人需在一年内分两次共计存入250万坚戈。如果选择按月小额储蓄，即使金额达到，也可能因评估分数不足而无法获批。

【编译：达娜】