阿勒别克·库安特洛夫被任命为外交部副部长

阿勒别克·库安特洛夫1983年出生于阿特劳市，毕业于托木斯克国立大学和密歇根大学，拥有经济学硕士学位。

他的职业生涯始于2005年，担任哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部代理首席专家。自此，他在多个政府部门和机构积累了丰富的经验。

从2005年至2010年，库安特洛夫在哈萨克斯坦共和国经济和预算规划部担任多个职位，随后于2010年至2013年任哈萨克斯坦共和国财政部预算规划和预测司副司长。2013年，他被任命为哈萨克斯坦共和国工业和新技术部地质和矿产资源委员会副主席，并在2013年至2019年期间，在哈萨克斯坦共和国总统办公厅担任多个职位。

2019年至2021年，库安特洛夫担任哈萨克斯坦共和国首任总统办公室信息分析保障处副处长，随后于2021年至2022年任哈萨克斯坦共和国国家经济部副部长，并在2022年至2024年期间担任哈萨克斯坦共和国国民经济部长。

今年4月1日，他被任命为哈萨克能源协会（Kazenergy）理事长。

与此同时，纳兹拉·努尔拜耶娃被免去哈萨克斯坦共和国外交部副部长职务。

【编译：阿遥】