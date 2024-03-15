哈萨克斯坦为哪些国家提供了人道援助？

作为国际社会的成员，哈萨克斯坦一直积极向遭遇困难的国家提供援助之手。根据哈萨克斯坦国际发展合作署（KazAID）数据，我国近3年向多个国家提供了近1亿美元的人道主义援助。

2021年，哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗提供了总额达1390万美元的人道主义援助。

2022年，哈萨克斯坦向巴基斯坦、乌克兰、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗提供了总额达2340万美元的人道主义援助。

2023年1~9月，哈萨克斯坦向巴基斯坦、土耳其、叙利亚、塔吉克斯坦和阿富汗提供了6270万美元的人道主义援助。

值得一提的是，2023年2月6日，土耳其发生两次7级以上地震，造成了巨大的人员伤亡。此后，该国11个省份及叙利亚等邻国发生数百次余震。地震后，哈萨克斯坦政府立即组织了救援团队赶赴地震灾区开展救援，同时还向受到地震影响的土耳其和叙利亚人民提供了100万美元的援助金。哈萨克斯坦民间为土耳其毁灭性地震的受害者筹集了超过360万美元的善款。

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哈萨克斯坦在2023年全面履行了向阿富汗人民提供人道主义援助的国家义务 。2023年4月，哈萨克斯坦向阿富汗运送了一批包括药品和食品在内的人道主义货物。此外，10月，代表哈萨克斯坦人民向阿富汗西部地震灾区运送第一批人道主义援助物资的专机降落在赫拉特机场。当时，又有27车人道主义物资从哈萨克斯坦运往阿富汗。

2023年11月，根据国家元首的指示，哈萨克斯坦向巴勒斯坦人民提供了总额100万美元的人道主义援助。

去年哈萨克斯坦向塔吉克斯坦提供了5000吨燃油作为人道主义援助。而在今年3月，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦政府决定向塔吉克斯坦提供总值25.42 亿坚戈（约合565万美元）的人道主义援助物资，以确保该国重要能源设施的平稳运行。此次人道主义援助物资运输任务得到了哈萨克斯坦国际发展署（KazAID）协助。

今年3月，为协助吉尔吉斯解决比什凯克发生的热电站事故造成的困难，哈萨克斯坦从国家物资储备中调拨2000吨柴油赠与吉尔吉斯。

根据哈萨克斯坦国家收入委员会的数据，2019年哈萨克斯坦对外提供的人道主义援助总额为130万美元，2020年为310万美元，2021年为750万美元，2022年为1180万美元，2023年为500万美元。

其中，2022年的援助包括了对乌克兰提供的人道主义援助。

总体来说，哈萨克斯坦对外援助最多的国家是阿富汗。统计显示，哈萨克斯坦对外提供的人道主义援助中，有近半是发往阿富汗的。

为哈萨克斯坦提供人道主义援助的国家都有谁？

2023年全年，哈萨克斯坦收到的人道主义援助的绝大部分，即总价值2071.86万美元的物资来自比利时。

德国在去年也为哈萨克斯坦提供了价值357.74万美元的各类援助。

对哈提供援助前五位的国家中，还包括了意大利（71.47万美元）、中国（27.13万美元）和罗马尼亚（20.66万美元）。

上述五个国家提供的援助占到了哈国2023年收到的外来援助的99.5%。

除了这五个国家之外，去年哈萨克斯坦还收到了来自美国（6.14万美元）、日本（1.34万美元）、澳大利亚（1.34万美元）、瑞士（1.1万美元）、印度（9300美元）、斯洛伐克（6800美元），香港（600美元）、法国（500 美元）、英国（300 美元）的物资援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】