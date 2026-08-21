“谷歌税”累计为哈财政贡献1788亿坚戈 Temu关联公司缴税最多

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦所谓“谷歌税”带来的财政收入持续增长。2026年以来，外国数字服务企业和电商平台已向国家财政缴纳515亿坚戈相关税款。

“谷歌税”是指外国企业通过互联网向哈萨克斯坦消费者销售商品或提供电子服务时缴纳的增值税。

哈萨克斯坦国家收入委员会在回应哈通社询问时表示，自2022年实施这一税制以来，截至2026年8月1日，外国互联网企业累计向哈萨克斯坦财政缴纳增值税1788亿坚戈。

目前，共有133家外国企业在哈萨克斯坦登记为此类增值税纳税人，其中包括苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、阿里巴巴旗下1688、Lazada、天猫、淘宝和AliExpress，以及Adobe、Canva、eBay、谷歌（Google）、iHerb、华为、Meta、微软、Netflix、任天堂、Ozon、OpenAI、拼多多、Temu、TikTok、三星、索尼和Zoom等。

2025年，外国企业共缴纳相关税款576亿坚戈。其中，与Temu电商平台有关、注册于新加坡的Elementary Innovation Pte. Ltd.缴税最多，达到133亿坚戈。

苹果公司以112亿坚戈位居第二，拥有Steam游戏平台的Valve公司缴纳103亿坚戈。谷歌缴纳73亿坚戈，iHerb缴纳49亿坚戈。Meta、TikTok、AliExpress等平台也进入主要纳税企业行列。

其他较受哈萨克斯坦用户欢迎的平台中，Netflix在2025年缴纳3.539亿坚戈，Spotify缴纳2.931亿坚戈，Zoom缴纳1.832亿坚戈，任天堂缴纳5400万坚戈，在线教育平台Coursera缴纳3320万坚戈，三星电子缴纳900万坚戈，IMDb.com缴纳37.57万坚戈。

国家收入委员会指出，并非所有已登记的外国企业都会产生增值税缴纳记录。只有当企业向哈萨克斯坦消费者销售商品或提供服务时，才会产生相应纳税义务。因此，某一时期没有缴税数据，并不一定意味着企业未完成税务登记，也可能是因为当期没有相关销售或服务收入。

数据显示，“谷歌税”收入近年来持续增加。2022年为104亿坚戈，2023年增至243亿坚戈，2024年达到350亿坚戈，2025年进一步增至576亿坚戈。

2026年1月至7月，外国互联网企业已缴纳515亿坚戈，接近2025年全年水平。按目前趋势，今年全年相关财政收入有望进一步增长。