哈纳特·波兹姆巴耶夫被任命为政府副总理

根据总统令，波兹姆巴耶夫在接受新任命的同时，将卸任之前担任的其他职务。

据总统顾问兼新闻秘书别热克·瓦里透露，波兹姆巴耶夫将负责领导政府有关区域政策、住房和社区经济、紧急情况和水资源问方面的工作。

哈纳特·阿勒达别尔艮吾勒·波兹姆巴耶夫，1969年出生于阿拉木图。

1993年毕业于哈萨克国家管理学院，经济学家，独联体功勋能源工程师，熟练掌握哈萨克语、俄罗斯语、英语。

工作履历：

1994年出任阿拉木图市副市长，1997年任哈经济和贸易部地区政策部门负责人，1998年任哈能源、工业和贸易部石油天然气司司长，2000年出任哈能源、工业和贸易部副部长，2001年在哈萨克斯坦国家电网管理公司(KEGOC)任第一副总裁，2003年出任哈萨克斯坦电力能源协会董事会主席，2007年8月任萨姆鲁克国有资产管理公司管理委员会主席，2009~2013年任江布尔州州长，2013年~2016年任巴甫洛达尔州州长，2016年~2019年任哈萨克斯坦能源部部长，2019~2021年任哈萨克斯坦总统助理，2021~2022年任阿拉木图州州长，2023年12月4日被任命为哈萨克斯坦总统助理。

【编译：木合塔尔·木拉提】