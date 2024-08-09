哈俄讨论别卢哈山边界问题 拟签署政府间协议

-阿尔泰地区，尤其是戈尔诺-阿尔泰，今年表现出色，这得益于曼泽洛度假区（Manzherok）的开通。此外，阿尔泰边疆区的“碧玉卡屯”特别经济区也引入了许多项目，机场也在扩建。这使得阿尔泰成为俄罗斯版图上一个新的增长极。阿尔泰一直以来都很有吸引力，如今基础设施的改善更是推动了旅游业的快速增长。-他表示。