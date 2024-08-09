09:30, 09 八月份 2024 | GMT +6
哈俄讨论别卢哈山边界问题 拟签署政府间协议
（哈萨克国际通讯社讯）据俄罗斯总统官网消息，俄罗斯政府会议近日讨论了俄哈两国在阿尔泰地区存在的边界问题。
俄罗斯经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫在会上汇报称：
-我们与哈萨克斯坦在别卢哈山一带的边界问题上仍存在一些悬而未决的问题。由于攀登别卢哈山需要经过哈萨克斯坦境内，而该地区实行边境管制，我们需要签署一项政府间协议。目前，我们正在与哈萨克斯坦的同事共同研究解决办法。
列舍特尼科夫还提到了阿尔泰地区旅游业的快速发展。
-阿尔泰地区，尤其是戈尔诺-阿尔泰，今年表现出色，这得益于曼泽洛度假区（Manzherok）的开通。此外，阿尔泰边疆区的“碧玉卡屯”特别经济区也引入了许多项目，机场也在扩建。这使得阿尔泰成为俄罗斯版图上一个新的增长极。阿尔泰一直以来都很有吸引力，如今基础设施的改善更是推动了旅游业的快速增长。-他表示。
俄罗斯总统普京表示，边界问题需要进一步细化，必要时可以寻求外交部的协助。
别卢哈山（哈萨克语称Мұзтау—穆兹套山或Хан-Алтай—罕阿勒泰峰）是阿尔泰山脉和西伯利亚的最高峰，位于东哈萨克斯坦州与俄罗斯阿尔泰共和国乌斯季科克辛斯基区的交界处。
【编译：阿遥】