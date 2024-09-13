18:11, 13 9月 2024 | GMT +6
哈俄文化部长会晤 讨论文化合作重点问题
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃与俄罗斯文化部长奥尔加·柳比莫娃在第十届联合文化论坛期间举行了会晤，双方重点讨论了文化合作的核心问题。
据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，会谈中，两国文化部长深入探讨了即将到来的伟大卫国战争结束80周年纪念活动的筹备工作。这一议题在国家库鲁尔泰大会上由哈萨克斯坦总统提出，总统强调了铭记战争英雄和恢复历史正义的系统性工作的重要性。两国部长一致认为，将就此主题展开深入合作，确保纪念活动顺利推进。
此外，双方还就两国在戏剧机构之间的合作、扩大美术和动画领域的交流等议题进行了探讨。两国观众对本土电影的日益增长的兴趣也得到了双方的高度评价。
- 哈萨克斯坦与俄罗斯的文化合作正在积极发展，双方共同举办的合作项目、巡演和国际节日活动都证明了我们共同的成功。我们将继续通过系统化的计划，推动戏剧、博物馆和音乐领域的合作。 - 巴拉耶娃说道。
俄罗斯总统国际文化合作特别代表米哈伊尔·什维德科伊也参加了此次会晤。他特别提到即将举行的重要活动——阿斯塔纳歌剧院在俄罗斯大剧院的巡演，届时将上演歌剧《阿拜》。
双方最后还审议了进一步发展戏剧、博物馆事业、创意产业和音乐教育的计划。
【编译：达娜】