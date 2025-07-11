博泰文化纪念碑落成 致敬世界驯马起源地

纪念碑落成仪式吸引了众多科学家、考古学家、文化界人士、学者以及社区代表参加，共同见证这一象征哈萨克斯坦早期文明的纪念碑揭幕时刻。

考古学家阿纳托利·普列沙科夫表示，博泰遗址的发掘证实，这里是世界上最早驯化马匹的地点。

—如果没有马匹的驯化，人类文明的进程或许将完全不同。我们最初展开考古工作时，根本没想到会取得具有世界意义的突破。正是在维克托·蔡伯特的倡议下，考察队得以组建，并开始系统发掘。我们的专家从那里带回了一批古老而保存完好的珍贵文物。如今，博泰文化已成为我们的骄傲。-他说。

这座纪念碑总高14米，主体由青铜铸造，底座为花岗岩。艺术家们耗时四个月完成整体制作，力求在细节上真实还原历史印迹，同时赋予其现代雕塑艺术的审美价值。

—这座纪念碑是团队通力合作的成果。它的构图非常复杂，底座采用三棱锥造型，寓意用三种语言来讲述我们的历史。我们在纪念碑中安装了一个地球仪，向世界展示人类首次驯化马匹正是在克孜勒扎尔地区完成的。此外，岩画、石人等元素环绕四周，它们都是我们历史的一部分。-纪念碑制作参与者鲍尔詹·嘉林介绍说。

博泰文化（Botai culture）是公元前3700年至公元前3100年间分布于今哈萨克斯坦北部地区的一种铜石并用时代文化。该文化以其对马匹的早期驯化而闻名，是目前考古学界广泛认可的人类首次驯化马匹的实证之一。博泰文化的代表性遗址位于北哈州的克孜勒扎尔地区，考古发掘显示，当地居民不仅驯养马匹，还利用马奶和马肉，并制造马具，这一进步对游牧文明的形成和人类迁徙方式产生了深远影响。

博泰文化是哈萨克斯坦早期历史的重要组成部分，其遗址所体现的技术与生活方式，对理解欧亚草原地带的史前文化演进具有独特价值。

【编译：阿遥】