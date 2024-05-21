托卡耶夫总统向文艺工作者颁发国家奖章

首先，托卡耶夫总统向全体文艺工作人员致以节日祝贺。

-文化和艺术是国家生活中非常重要的领域。艺术是一个民族的灵魂，文化是一个民族的精神面貌。这种双重价值可以称为我们文明的核心，传承和发展它是我们共同的责任。阿毕什·凯克勒拜曾称：“文化的历史归根到底是人类的历史”。可以从本土文化艺术看到哈萨克的精髓。-总统说。

国家元首表示，推动文化和艺术的发展是国家优先政策之一。与此同时，正在为民族精神复兴采取具体措施。

-去年，我们通过了截至2029年文化政策发展概念。当前，国家高度重视该领域的基础设施发展。近3年，全国700多文化设施进行修缮，新建168个。此外，文艺部门装备水平不断提高。-他说。

托卡耶夫总统表示，历史悠久的多个文化机构被赋予了“国立”和“学术”地位。他指出，这一决定拓展了文艺团的创作领域，为文艺团体的专业强化开辟了道路。

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国家元首宣布，国内主要三个博物馆将被赋予“国立”地位。

-按照现代要求，博物馆应该成为对公众意识现代化有重大影响的先进机构。这样，年轻一代就应该深入了解我们的历史和传统，并从中学习。总体而言，我国正在开展大规模、持续的工作，以保护和扩大历史文化遗产。国家非物质文化遗产名录最近多年来首次大幅扩大。目前，我们正在研究将“萨勒布仁”和“别塔沙尔”等民族传统列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的问题。-他说。

托卡耶夫总统表示，文艺界人士走在历史进程的最前列，为国家的快速发展做出了贡献。他指出，当前许多年轻艺术家以其独特的才华令全世界惊叹。其中，迪玛希独特的艺术给各国公民留下了深刻的印象，他们唱着哈萨克斯坦国歌，挥舞着蓝旗帜。

-艺术是一种教育工具。我在国家库鲁尔泰上谈到了威胁国家未来的5个问题。文艺界功勋人士正在为社会免受这些顽疾的侵害做出巨大贡献。当前，出品了揭示瘾癖和毒瘾的危害的多个作品。这是好趋势。-他说。

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国家元首最后指出，文化界的代表应该成为人民的精神盾牌。总统还表示相信他们将积极参与培养年轻一代的创造力、创新能力、加强团结和富有成效的工作。

讲话结束后，托卡耶夫总统向杰出文艺界代表颁发了国家奖章。

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【编译：小穆】