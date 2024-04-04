突厥文化国际组织秘书长：通过更紧密的文化交流促进突厥国家一体化

苏勒坦·拉耶夫，这位来自吉尔吉斯共和国的文学家于2022年3月当选为突厥文化国际组织的秘书长。他在访谈中强调指出，伴随着突厥世界的日益崛起，文化交流正处于其不断推进的一体化进程的最前沿。

- 突厥国家拥有悠久的历史遗产和巨大的文化融合潜力。突厥国家之间有着相近的语言，相似的文化，共同传承至今的传统，以及及无差别的生活方式。维护我们的身份意识对我们来说至关重要。- 拉耶夫说。

突厥文化国际组织总部位于土耳其首都安卡拉，是促进突厥语国家及其他国家之间文化合作与团结的桥梁。它通常被称为突厥世界的联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）。

30多年来，该组织加强了成员国之间的合作，巩固了其在国际舞台上的地位。突厥文化国际组织的活动与《2040 年突厥世界愿景》相一致，该战略文件基于四个支柱：准备、复原力、调试力和转型。

文化项目在突厥一体化中的作用

苏勒坦·拉耶夫表示，突厥文化国际组织每年举办超过 190 场主题和战略活动。

- 突厥文化国际组织开展了各种文化方向的广泛跨国项目。其中之一是每年推举一座城市成为“突厥世界文化首都”。 哈萨克斯坦首都阿斯塔纳是首个获得这一殊荣的城市，于2012年被宣布第一个“突厥世界文化首都”。- 苏勒坦·拉耶夫说。

自2012年开始，该项目框架下，共有12个城市当选为“突厥世界文化首都“，2024年当选的城市是土库曼斯坦的古城安纳乌。

值得一提的是，安纳乌市还将成为突厥文化国际组织另一个重要的文化项目——第四届科尔库特阿塔突厥世界国际电影节（Korkut Ata Turkic World Film Festival）的举办地。

- 科尔库特阿塔电影节是我们的主要项目之一。它在电影摄影方面取得了巨大的成功。该电影节是突厥电影制片人的平台，展示业内最好的电影。- 苏勒坦·拉耶夫说。

去年成立的突厥世界电影导演联盟（TURKFILM）旨在加强电影摄影合作。

根据突厥文化国际组织秘书长的说法，上述文化项目正在成长为突厥世界一个共同的文化品牌，成为了凝聚突厥语各民族相互交流与团结的、前所未有的一体化平台。

苏勒坦·拉耶夫表示，针对广泛分布在欧亚大陆古代突厥民族活动范围内的岩画、古代岩石雕刻的跨国研究项目，是该组织框架内另一个具有高度重要性的活动。该项目于今年开始。

- 岩画是人类创意思维的最早表现，早于伟大艺术家的作品。所有岩石图画都具有象征价值。我们的祖先通过符号来感知世界。- 苏勒坦·拉耶夫说。

从苏勒坦·拉耶夫的角度来看，岩画具有特殊的意义，因为它们代表了突厥世界中最早有记载的艺术。

- 它们的神圣意义是我们文化不可或缺的一部分，- 他补充道。

据拉耶夫介绍，突厥文化国际组织计划发行一套六卷本的作品，专门介绍该组织六个创始成员国：阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和土耳其的岩刻艺术。

位于阿拉木图的马尔古兰考古研究所代表哈萨克斯坦参与了该项目。该机构在哈萨克斯坦科学和高等教育部科学委员会的领导下开展研究。

- 我最近与他们会面，他们已经开始工作，- 苏勒坦·拉耶夫说。

哈萨克斯坦境内发现的古代岩画主要分布于杰特苏州，尤其是杰特苏市和塔勒德库尔干市周边最为集中。杰特苏（哈萨克语中意为七条河流）的历史名称源自流入巴尔喀什湖的七条河流。如今这七条河流仅存五条： 阿亚古兹河、列普瑟河、阿克苏河、卡拉塔尔河和伊犁河。

- 古突厥人曾经建立了一系列帝国和汗国政权，对人类历史的进程影响深远。突厥人也是最初掌握马术和锻铁工艺的族群之一。- 苏勒坦·拉耶夫说。

苏勒坦·拉耶夫指出，突厥人最初是渔猎民族和农民，后来逐渐转变为游牧民。在历史中，突厥人一直在沟通东西方文化交流方面发挥着不可或缺的作用。一个引人注目的例子是伟大的丝绸之路，它开辟了第一条穿越欧亚大陆从地中海到达中国的跨国商队路线。

突厥文化国际组织与哈萨克斯坦的合作

哈萨克斯坦市突厥文化国际组织最初的发起者，那还是在20世纪90年代初。

- 哈萨克斯坦是突厥世界的旗舰国家。我们与哈萨克斯坦保持密切合作，视其为是突厥语社区的主要领导者之一。- 拉耶夫说道。

苏勒坦·拉耶夫还表示，最早进入太空的人类就是从哈萨克斯坦的大地上踏上征程的。换句话说，人类对太空探索的起点，就是哈萨克斯坦的拜科努尔。

秘书长还强调，突厥文化国际组织与哈萨克斯坦的合作涉及多个领域。

去年，在该组织成立30周年之际，在哈萨克斯坦的文化中心——突厥斯坦市，举办了突厥世界民族时尚节活动。该活动是开始于乌兹别克斯坦费尔干纳的第六届国际传统和风格民族服装周的延续，吸引了来自突厥语国家，以及世界其他地区的大量游客参与。

今年4月，在“Orleu”文化节框架下，来自突厥国家各个舞蹈学院的艺术生将共同于阿拉木图庆祝阿拉木图舞蹈学院的90周年庆典。

- 除此之外，突厥文化国际组织还计划在6月初或世界游牧民族运动会前夕举办青年领袖论坛。我们邀请了联合国不同文明联盟（UNAOC）高级代表米格尔·安赫尔·莫拉蒂诺斯和诺贝尔奖获得者阿齐兹·桑贾尔出席。-苏勒坦·拉耶夫。

秘书长表示，为培养突厥共同体中青年人群的民族自豪感和相互情感，组织提倡各突厥语国家青年群体之间组织频繁的聚会互动。总的来说，突厥文化国际组织在每个项目中都非常注重对年轻一代的培养。

- 在创意文化领域，我们现在正在努力开发基于民间故事的全系列动画剧集。目的是向年轻一代灌输我们的民族价值观，而不是外国漫画的概念。民族价值观是我们文化的根基。 - 他说。

第五届世界游牧民族运动会即将于今年 9 月 6 日至 14 日，在哈萨克斯坦首都举行。据哈萨克斯坦旅游和体育部最新消息，已有73个国家表达了参赛意向。

- 哈萨克斯坦开展了细致的工作，展示了非常有希望的成果。预计将继续收到申请，数量可能会超过 120 个国家，”他说。

拉耶夫指出，这场包括赛马、摔跤、传统智力游戏、武术比赛、传统射箭等竞技体育运动和各类文化传统项目的盛大的体育赛事，将成为世人关注的焦点。

【编译：木合塔尔·木拉提】