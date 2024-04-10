突厥文化国际组织将向哈国洪灾区域人民提供援助

突厥文化国际组织秘书长苏勒坦·拉耶夫表示，该组织正在准备向哈萨克斯坦洪水灾区提供支援，以帮助受洪水灾害影响而遭受损失的哈萨克斯坦人。

苏勒坦·拉耶夫称，2023年2月土耳其遭遇严重地震灾害后，突厥文化国际组织发起的“我们在一起（Biz Birgemiz）”运动成功的将所有突厥语国家的人民凝聚在了一起，共同为土耳其灾区提供了支持。这是全世界突厥人团结一心的明证。

- 事实证明，在艰难与困苦面前，突厥世界各国人民的友谊与团结只会更加牢固，相互之间的帮助与守护，将能够战胜所有的困苦。在当下这个困难时刻，我们同样准备为哈萨克斯坦人民伸出援手。我们与哈萨克斯坦同在！哈萨克斯坦正在经历艰难的时刻，其北部多个地区遭遇了严重的洪涝灾害，对社会经济造成了巨大的损害。同胞的困难，就是我们的困难。我们代表突厥世界声援哈萨克斯坦人民。- 苏勒坦·拉耶夫。

突厥文化国际组织表示，向哈萨克斯坦受灾地区遭受损失的人民提供资金支持的倡议非常重要，是展示突厥民族兄弟同胞之情的重要方式。突厥人民从不吝啬在困难时期的守望互助。

突厥文化国际组织总部位于土耳其首都安卡拉，该组织旨在发展和传承突厥人民共同的物质和文化遗产，是促进突厥语国家及其他国家之间文化合作与团结的桥梁。它通常被称为突厥世界的联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）。

其成员国包括6个国家：哈萨克斯坦、土耳其、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

30多年来，该组织加强了成员国之间的合作，巩固了其在国际舞台上的地位。突厥文化国际组织的活动与《2040 年突厥世界愿景》相一致，该战略文件基于四个支柱：准备、复原力、调试力和转型。

【编译：木合塔尔·木拉提】