文化和信息部：哈萨克斯坦95%公民认可民族关系稳定

据调查显示，今年上半年，超过95%的受访者认为哈萨克斯坦的民族关系保持稳定，氛围良好。

为落实国家在族际关系方面的政策要求，自年初以来，全国各地的信息宣传小组积极开展工作，组织了2000多场旨在提高公民法律素养和民族政治意识的培训及预防活动。

调解机制建设也在不断加强。目前全国已有20多个调解中心和理事会活跃运行，汇聚了专业调解员、律师、教育工作者、心理学家、宗教学者、记者及社区积极分子。今年上半年，这些机构组织了近500场活动，吸引超过2.2万人参与。

与此同时，哈萨克斯坦新闻教育体系也在积极响应社会需求。从今年起，全国14所高校的新闻学专业将增设一门“民族政治素养”课程，旨在提升未来新闻从业者在处理民族议题时的专业水平与社会责任感，助力媒体空间营造稳定、包容的公共文化。

在民族关系预防机制方面，哈萨克斯坦人民大会下属的母亲理事会正日益发挥重要作用。全国已有超过1700个此类组织在运行，围绕弘扬道德价值和加强家庭教育等议题积极开展工作。同期，长老理事会也稳步运作，上半年共审议300余项议题，提出了200多条建设性建议。

在社会公益方面，慷慨之心中心汇聚了340多名慈善家、志愿者和社会活动家，年初以来组织了逾500场慈善活动，援助金额超过3.04亿坚戈。

环保行动同样展现出强大凝聚力。在“清洁哈萨克斯坦”全国倡议框架下，来自民族文化协会、青年组织和志愿者的30多万人次积极参与各类环保项目，为培育公民责任文化作出重要贡献。

今年4月30日，在哈萨克斯坦人民团结日来临之际，国家统计局公布了我国境内人口最多的15个民族数据。

【编译：阿遥】