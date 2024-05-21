哈萨克斯坦文化和艺术工作者日：全国文艺工作者总数达6.4万人

据文化和信息部消息，全国现有各类文化设施约8000座，文化艺术工作者总数超过6.4万人。2023年，根据国家元首指示，文化艺术工作者的工资水平在2021年的基础上提高了45%，进一步提升了他们的社会地位和待遇。

近年来，哈萨克斯坦文化事业发展取得了显著成效。仅在过去三年间，全国已有700多座文化设施得到修缮，168座新建文化设施投入使用。今年，哈萨克斯坦11年来首次更新了国家非物质文化遗产名录，新增75项非物质文化遗产。

为表彰杰出的文化艺术工作者，哈萨克斯坦恢复了被取消30年的“人民艺术家”称号，并授予8位杰出艺术家。同时，哈萨克斯坦还设立了“促进文化间和民族间团结文化艺术作品奖”，以奖励为促进民族团结和文化交流做出突出贡献的国内外人士。

在电影领域，哈萨克斯坦也取得了可喜的成绩。2023年，在国家大力支持下，18部2022年启动的电影项目完成了制作，19个新电影项目也正式开机。此外，哈萨克斯坦积极开展国际文化交流。在“哈萨克动画”创意联盟框架下，12名哈萨克斯坦青年动画人才赴土耳其安卡拉、伊斯坦布尔和波兰克拉科夫等城市学习交流。

哈萨克斯坦文化艺术事业的发展离不开广大文化艺术工作者的辛勤付出。在文化和艺术工作者日之际，让我们向他们致以崇高的敬意！

【编译：阿遥】