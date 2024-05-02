突厥文化和遗产基金会理事会首次会议在巴库召开

突厥文化和遗产基金会于2015年应阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的倡议而成立，并得到了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土耳其领导人的支持。该基金会的主要目标是资助和支持突厥文化遗产的保护、研究和宣传项目。

阿塞拜疆文化部长阿迪勒·凯里姆利指出，基金会面临着开辟突厥文化遗产保护新途径的重大任务，这一途径应更好地应对全球和地区的挑战。

突厥文化和遗产基金会主席阿克托特·拉伊穆库洛娃介绍了基金会的工作成果，并提出了未来发展方向和2024-2025年的工作计划。总的来说，这些计划得到了所有成员国的一致支持，其实施将为该组织的活动注入新的活力。

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哈萨克斯坦文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃在会上强调，突厥文化和遗产基金会是突厥国家在国际舞台上团结一致的典范。

-突厥文化和遗产基金会进一步拉近了突厥国家之间的距离。基金会组织的各种文化和学术交流活动加强了现有联系，并为更密切的合作创造了机会。-她说。

巴拉耶娃同时邀请与会各方参加今年在哈萨克斯坦举行的唐巴勒岩画研讨会。

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为了更好地保护和推广突厥遗产，巴拉耶娃建议充分分析突厥国家组织、国际突厥文化组织、国际突厥学院和国际突厥文化和遗产基金会的工作计划，以避免工作重复并明确其具体职能。为此，她建议建立联合专家工作组，负责文物鉴定和修复，并推动申遗工作进展。

【编译：阿遥】