甲骨文将参与哈萨克斯坦人工智能基础设施建设

根据备忘录，双方计划共同评估在哈萨克斯坦境内部署甲骨文试点人工智能基础设施的可行性，开展相关测试，并探讨分阶段建设云计算数据中心的潜力。同时，还将审议实施基于应用人工智能的试点项目。

在合作框架下，双方考虑制定培训与认证计划，以提升专业人才潜力，推动联合科研项目，并探讨在哈萨克斯坦设立甲骨文能力中心的可能性。双方还计划就人工智能发展的监管及伦理问题建立定期对话机制。

政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫表示，此次合作将为哈萨克斯坦人工智能基础设施建设和数字生态系统发展注入新的动力。

甲骨文公司负责公共部门事务的常务董事艾利森·奥布莱恩则强调，公司愿意支持哈萨克斯坦落实其国家人工智能战略。

据此前报道，哈萨克斯坦人工智能和数字发展部、美国Joby Aero, Inc. 公司、Alatau Advance Air Group Ltd. 以及企业家维亚切斯拉夫·金签署了谅解备忘录，计划在阿拉套市建设空中出租车系统。

【编译：阿遥】