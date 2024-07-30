08:32, 30 七月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦文化魅力尽显：外国网红亲身体验游牧运动
（哈萨克国际通讯社讯）29日，第五届世界游牧民族运动会筹备委员会在“Qazaqstan”田径场为来自泰国、马来西亚、中国、阿曼、土耳其、阿塞拜疆、越南、意大利和吉尔吉斯斯坦的11位外国博主和网红举办了一场特别展示活动。此次活动由哈萨克斯坦外交部协办，旨在为运动会提供广泛报道，并展示哈萨克斯坦的文化和旅游潜力。
活动期间，嘉宾们了解并亲自体验了将在世界游牧民族运动会上展示的独特运动项目，包括哈萨克式摔跤、猎鹰、阿斯克游戏、九宫棋、曼加拉、马上角力和传统射箭等。
-首先，我们向来自世界各地的博主介绍了我国丰富的历史和文化。其次，我们向他们介绍了即将举行的游牧民族运动会的项目。这次活动提供了一个机会，向数百万外国博主宣传我们国家的正面形象、旅游潜力和世界游牧运动会。-世界游牧民族运动会文化学术活动和民俗村项目总协调人阿莱姆·兹亚特说道。
来自土耳其的博主凯末尔·卡亚表示，任何国际体育赛事都会拉近各国人民之间的距离。
-在阿斯塔纳举办世界游牧运动会是正确的决定。根据目前的筹备情况，我相信这次运动会将达到最高水平。我期待来自不同国家的运动员之间的精彩对决，因为这些都是我们共同的传统，许多运动项目我们从小就熟悉。我们有很多共同点，看到运动员们互相竞争会非常有趣。-他说。
马来西亚网红努尔·鲁海尼斯·法拉赫，拥有170万Instagram粉丝和73.8万TikTok粉丝。
-我很高兴能发现一个新的国家和其文化。这些运动充项目令人印象深刻的是，它们一直传承至今。尽管存在差异，但我们的文化有很多相似之处。我非常想亲眼看看运动员的比赛，尤其是马术比赛。我认为这会非常精彩。-她说。
【编译：阿遥】