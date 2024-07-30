哈萨克斯坦文化魅力尽显：外国网红亲身体验游牧运动

-我很高兴能发现一个新的国家和其文化。这些运动充项目令人印象深刻的是，它们一直传承至今。尽管存在差异，但我们的文化有很多相似之处。我非常想亲眼看看运动员的比赛，尤其是马术比赛。我认为这会非常精彩。-她说。