哈萨克斯坦举办土库曼斯坦文化日活动

活动开幕式吸引了两国政府官员、文化与科学界的杰出人士以及社会活动家的广泛参与。

开幕式以放映由阿尔斯兰·尤维别尔季耶夫执导的电影《伊斯塔尔扬》拉开序幕。该影片根据土库曼诗人玛克图姆库里·皮拉吉的作品《马名》改编，呈现了土库曼斯坦的历史文化。

在开幕致辞中，哈萨克斯坦文化和信息部副部长叶尔波勒·阿勒库洛夫高度赞扬了玛克图姆库里·皮拉吉在突厥世界中的卓越地位，并指出其精神遗产在促进友谊与和平方面的重要作用。他表示，此次文化日活动是深化两国文化交流与合作的重要契机。

在活动框架内，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫新书《玛克图姆库里》发布会将于25日在哈萨克斯坦国家图书馆举行。同一天还将举办土库曼斯坦民间工艺品和博物馆珍品展览。

此外，26日将放映赫基姆·阿拉沃夫执导的电影《红苹果》、独角戏演出《智慧（Akylgoi）》以及土库曼斯坦民族服饰展览。27日将举办联合音乐会演出，就此为文化日活动画上句号。

值得一提的是，此次土库曼斯坦文化日活动，将有助于为两国未来文化交流与合作注入新的动力。

【编译：达娜】