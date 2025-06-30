阿斯塔纳文化日活动在雅库茨克举办

活动期间，哈萨克斯坦驻俄罗斯大使达吾然·阿巴耶夫与阿斯塔纳市市长热尼斯·卡瑟姆别克共同会见了萨哈共和国（雅库特）总统艾森·尼古拉耶夫。会谈中，双方回顾并肯定了近年来不断增强的互联互通，并就进一步加强合作交流交换意见。

据介绍，2024年哈萨克斯坦各地区与雅库特之间的贸易额约为1.68亿美元，较2023年增长4%。双方认为，旅游、信息技术、农业、林业和采矿业等领域具有广阔的合作前景。

文化和人文交流同样活跃。去年，哈萨克斯坦成功举办了“雅库特文化日”、雅库特艺术团体巡演以及雅库特电影周等活动。两地还在第八届“亚洲儿童夏季运动会”及第五届世界游牧民族运动会上互派体育代表团。哈萨克斯坦中学生也一直积极参加“图伊玛达”国际奥林匹克竞赛。

此次文化日期间，阿斯塔纳市政府与萨哈共和国政府签署了《关于建立合作关系的谅解备忘录》。根据文件，双方将在共同关注的领域建立互利合作，鼓励企业和相关机构加强联系与交流。

Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

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【编译：达娜】