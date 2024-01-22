旅游和体育部部长：中国的哈萨克斯坦旅游年活动将于3月底启动

值得一提的是，去年国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正式访华期间，两国元首共同宣布2024年为中国的哈萨克斯坦旅游年。

会晤期间，玛尔哲赫帕耶夫向中国同仁详细介绍了哈萨克斯坦旅游年活动筹办理念，其中包括在中国大城市举办一系列哈萨克斯坦旅游推介活动。旅游年活动启动仪式定于今年3月底进行，计划举办超过25项活动。

玛尔哲赫帕耶夫强调，中国是哈萨克斯坦的优先旅游市场和合作伙伴之一。这得益于两国地理位置的相近，以及丝绸之路沿线的深厚历史渊源。目前，哈中两国之间的客流指标正在逐渐恢复至新冠疫情大爆发之前的水平。

他指出，去年9个月哈萨克斯坦住宿业为7.5万多名中国游客提供了服务，而从中国来到哈萨克斯坦的游客总数超过了20万人。随着去年11月10日哈中互免签证协议正式生效，以及今年计划将直飞航班数量增加到每周30个，预计游客流量将进一步增加。

在会晤期间，双方还讨论了一系列其他合作事宜，包括旅游推销和投资、加强两国旅游组织之间的互动与合作，以及促进行业经验交流。

会晤结束时，玛尔哲赫帕耶夫邀请孙业利访问哈萨克斯坦，参加上海合作组织成员国旅游主管部门负责人会议。

【编译：阿遥】