岸田文雄正式宣布不参选自民党总裁

-最简单易懂地体现自民党改变的第一步就是我本人的退出。我不会参加党总裁选举。-岸田表示。

他围绕自民党派系政治集资宴会收回扣事件称：“作为组织最高领导承担起责任，我对此毫不犹豫。”

始于2021年10月的岸田内阁将于秋季下台，不满三年将拉上帷幕。自民党将在总裁选举中选出继任者。岸田在记者会上就党总裁选举称：

-重要的是实现能获得国民共鸣的政治。我自己也会认真审视候选人能否做到这一点，投出自己的一票。

岸田此前摸索了参选的可能性，但内阁支持率仅为20%多。自民党内出现了希望换掉岸田的呼声，认为岸田带领下的下届众院选举难免陷入困境。继前首相菅义伟之后，岸田成为又一位不得不放弃参加党总裁选举的现任首相。

关于党总裁选举，自民党前干事长石破茂事实上已表明有意参选。数字相河野太郎也向副总裁麻生太郎表达了参选意愿。干事长茂木敏充、前环境相小泉进次郎、前经济安全保障担当相小林鹰之、经济安保担当相高市早苗也获得了支持。

岸田政权在2021年10月的众院选举中，包括追加公认在内，自民党单独确保了能主导国会运营的“绝对稳定多数”。2022年7月的参院选举也获得大胜。2022年12月制定了写明拥有反击能力的国家安全保障战略。2023年5月在广岛召开了七国集团（G7）峰会。

据此前报道，日本首相岸田文雄9日在长崎市召开记者会，宣布由于该国九州地区发生的强震，将取消原定于当天启程的对哈萨克斯坦的正式访问行程。

【编译：阿遥】