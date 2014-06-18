法国手机厂商Wiko异军突起

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报消息，在诺基亚手机业务被出售之后，有人担心欧洲难以出现挑战三星和苹果的成功手机厂商。但法国一家默默无闻的智能手机厂商却完成了这一不可能的任务。

北京环球网援引英国《金融时报》18日报道，Wiko在法国的卖点是其本土身份和"法国风格"。其实，Wiko的多数股份由中国技术企业天珑移动拥有，其手机在中国制造，但顾客却忽略了这一事实；在他们的追捧下，Wiko跻身法国三大手机供应商之列。它还成为了葡萄牙和意大利的热门品牌。 凯度移动通讯消费者指数显示，Wiko占据法国市场8%的份额，去年"在欧洲实现三位数的增长"。 Wiko还计划将产品推向其他一些国家。中兴和华为等中国厂商已经打入这些国家，降低了智能手机的价格。 Wiko国际发展主管达维德•加西亚表示，Wiko将于今年秋天开始在英国销售手机，之后将在科特迪瓦和塞内加尔等非洲国家、中东、以及越南和泰国等亚洲国家销售。 Wiko于2011年2月由法国商人洛朗•达昂创办，其总部、设计和营销团队均位于法国马赛。加西亚表示，企业的核心位于欧洲，但中国合作伙伴提供了相当大的支持。 "我们拥有欧洲的思维和风格，如果我们将总部放在中国的话，这是不可能实现的，"他表示。"必须身处欧洲，才能了解欧洲人的需求。" 即便如此，他还是承认在欧洲生产手机是不现实的。"你可以在欧洲设计，但必须在别的地方制造手机。只有以中国的成本生产，才能维持竞争力。"