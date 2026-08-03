Wilders夺得“未来运动会—2026”体娱篮球项目冠军

（哈萨克国际通讯社讯） 阿斯塔纳“未来运动会—2026”体娱篮球（Phygital Basketball）项目8月3日迎来决赛日。经过精彩角逐，Wilders战队在决赛中战胜卫冕冠军LIGA PRO TEAM，成功夺得本届赛事冠军，捧起冠军奖杯，并与队伍共同分享10万美元冠军奖金。

本届体娱篮球项目历时6天，决赛和季军争夺战均上演了激烈对决，为观众奉献了赛事开赛以来最精彩的比赛之一。

Wilders终结卫冕冠军连胜纪录

作为2025年阿布扎比“未来运动会”冠军，LIGA PRO TEAM赛前被广泛看好能够成功卫冕。此前，他们在本届赛事中保持全胜战绩，一路强势晋级决赛。

不过，Wilders在冠军争夺战中展现出更加出色的竞技状态。

比赛首先进行数字竞技阶段（Digital Stage），Wilders以19:16取得领先，占据主动。

Фото: Kazinform

进入实体篮球阶段（Physical Stage）后，双方身体对抗更加激烈，每一次进攻和篮板争夺都异常胶着。然而，Wilders继续保持优势，以17:10赢下实体比赛。

最终，Wilders以总比分36:26击败LIGA PRO TEAM，终结对手的冠军统治，成功夺得“未来运动会—2026”体娱篮球冠军。

Wilders队员谢尔盖·科兹洛夫（Sergey Kozlov）赛后表示：

“我们已经一起并肩作战五年多，因此彼此之间拥有很好的默契。今年引入教练后，球队发生了明显变化。他帮助我们完善了很多细节，也为这次夺冠做好了充分准备。”

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Dangerous险胜Triada 获得季军

当天稍早进行的季军争夺战同样扣人心弦。

Triada与Dangerous从比赛一开始便展开激烈竞争。

数字竞技阶段，两队比分始终十分接近，Triada最终以19:18微弱优势领先进入实体比赛。

实体篮球阶段开始仅30秒，Dangerous便率先得分，并凭借连续命中的远投迅速建立优势，引发现场观众阵阵欢呼。

随后Triada不断加快比赛节奏，将比分重新迫近。比赛最后90秒，双方战至34:32，悬念持续到最后时刻。

终场前10秒，双方仅相差1分。Dangerous获得罚球机会，两罚全中，最终以39:36险胜Triada，获得季军及3.5万美元奖金。

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Dangerous球员马尔科·科列维奇（Marko Koljevic）赛后表示：

“能够获得第三名，我们感到非常自豪。数字竞技阶段对我来说是一种全新的体验，但在教练和队友帮助下，我很快完成了适应。我很喜欢电子游戏与篮球结合的比赛形式。我也特别为博格丹感到骄傲，他带着严重背伤坚持比赛，这体现了我们这支球队的精神。”

多项赛事将迎来高潮

随着体娱篮球项目落幕，“未来运动会—2026”将进入更多项目的决赛阶段。

在Qazaqstan体育综合体，体娱足球（Phygital Football UFL）比赛将全面展开，随后还将举行体娱格斗（Phygital Fighting）赛事。

与此同时，Beeline Arena将开启体娱射击《Counter-Strike 2》比赛，接替此前结束的《PUBG: BATTLEGROUNDS》项目。

此外，《Dota 2》项目将决出最终冠军，体娱舞蹈（Phygital Dancing）将迎来首秀，《Mobile Legends: Bang Bang》项目也将产生冠军。

本届“未来运动会—2026”将持续至8月9日，并在当天举行闭幕式。