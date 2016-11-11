神奇的哈萨克大地：犹如WindowsXP桌面背景图的吾什阔恩尔草原

哈通社阿斯塔纳 - 国家地理哈萨克斯坦版网站日前刊登了一幅拍摄于哈萨克斯坦吾什阔恩尔草原的照片。

吾什阔恩尔，是哈萨克斯坦境内自然环境独特而迷人的草原之一。



这片坐落于阿拉木图州玛伊托别山脉东部，阿尔沙勒丘陵以北腹地的草原，将吾尊卡尔卡勒河与莎玛勒甘和这两条河流，一西一东拥抱在了自己的怀中。



值得一提的是，这神奇而美丽的地方，正是哈萨克斯坦首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的家乡。



而国家地理所发布的这张拍摄于今年初夏的照片，最令人惊异之处在于，它与可能是全球电脑用户都最为熟悉的一张照片--即Windows XP的默认桌面背景，简直是一个模子里刻出来的一般。







著名的Windows XP的默认桌面背景图







美丽的吾什阔恩尔



据悉，这张吾什阔恩尔草原的照片，是由国家地理的摄影师，在多云且接近黄昏时分，使用长焦镜头拍下的。



在照片的背景上，除了蔚蓝的天空外，还有仿佛浮于云端、连绵起伏的伊犁-阿拉套山脉。



Windows XP的默认桌面背景照片名为《Bliss》，作者是曾担任美国《国家地理》杂志摄影师的查克•奥里尔，照片取景于美国加州著名酒乡纳帕附近。这张照片被称为世界上认知度最高的照片，"观众"超过10亿人。



【编译：木合塔尔·木拉提】