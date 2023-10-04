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    09:32, 04 10月 2023 | GMT +6

    民航委员会主席：哈国航空安全水平无需担忧

    飞行安全
    Фото: inform.kz

    (哈萨克国际通讯社讯）3日，在政府会议结束后的新闻发布会上，民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫回应了外界对国内民航领域外籍飞行员数量过多的批评。

    他首先表示，对于乘坐国内航班，他毫不担忧。其次，他提到全球航行安全有一套衡量标准和指标，即国际民用航空组织的评估。根据这一评估，哈萨克斯坦的飞行安全水平为82%，这是所有独联体国家中最高的指标，甚至与西班牙、捷克等西欧国家同处一个级别。他还强调了民航委员会目标是将飞行安全水平提高到90%。因此，他认为哈萨克斯坦的飞行安全水平相当高。

    -“阿斯塔纳航空”公司确实拥有许多外籍飞行员，但这一数字逐年减少。目前国内已经启动了多个飞行员培训项目，各家航空公司都在积极培训本国飞行员，专业人才的数量每年都在增加。然而，在航空领域使用外籍飞行员在国际上被视为正常做法。-拉斯塔耶夫说。

    在此之前，哈萨克斯坦知名航空专家阿布勒·凯克勒巴耶夫在接受媒体采访时表示，他对乘坐国内航班感到担忧，并指责国内资深飞行员都流向中东国家，而他们的职位正在被外籍飞行员取代。

    【编译：阿遥】

    标签:
    交通
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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