10:45, 19 八月份 2024 | GMT +6
迪玛希：我们每个人应为国家利益服务
（哈萨克国际通讯社讯）18日，曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜与哈萨克斯坦人民艺术家、著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮举行会晤。双方就落实国家元首的重要指示以及开发曼格斯套州旅游潜力等议题进行了深入讨论。
会见中，科伊勒拜特别邀请迪玛希参加当地2025年旅游业重头戏——“阿克套——突厥世界文化之都”活动。
-我们非常高兴在曼格斯套见到你。我相信，这次访问将为我们地区旅游业的发展注入巨大的动力。托卡耶夫总统曾强调曼格斯套州在旅游业方面拥有巨大潜力。如今，我们正在全面解决基础设施问题，为旅游业注入新的活力，同时致力于提升旅游服务质量。借鉴巴库和迪拜的经验，我们已着手修订阿克套市的总体规划。为吸引游客，我们在“温暖海滩”规划了一系列大型项目。我们的目标是将阿克套市打造成一个大型的度假中心。-他说。
作为哈萨克斯坦旅游形象大使，迪玛希参观了曼格斯套州的历史文化名胜，并表示计划创作一部作品，展现这个神圣地区的精神、文化和旅游风貌。首次访问曼格斯套州的他，对该地区独特的自然美景印象深刻，并愿意为推广当地旅游景点做出贡献。
-当我站在博兹吉拉峡谷时，我被眼前的美景惊呆了。就好像来到了一个童话世界！无法用语言形容那里的美。我祝愿曼格斯套州在发展旅游业方面取得成功。打造休闲场所，吸引国内外游客，是一项艰巨的任务。我们每个人应为国家利益而努力，大力弘扬我们的文化。我随时准备提供最大的支持。-迪玛希说。
【编译：阿遥】