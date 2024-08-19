迪玛希：我们每个人应为国家利益服务

-我们非常高兴在曼格斯套见到你。我相信，这次访问将为我们地区旅游业的发展注入巨大的动力。托卡耶夫总统曾强调曼格斯套州在旅游业方面拥有巨大潜力。如今，我们正在全面解决基础设施问题，为旅游业注入新的活力，同时致力于提升旅游服务质量。借鉴巴库和迪拜的经验，我们已着手修订阿克套市的总体规划。为吸引游客，我们在“温暖海滩”规划了一系列大型项目。我们的目标是将阿克套市打造成一个大型的度假中心。-他说。