托卡耶夫：我们有意建设一个新加坡风格的全新综合性大都市

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，正在对新加坡进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日同新加坡企业代表举行会晤，讨论阿拉套市（Alatau City或G4 City）项目落实问题。

盛裕控股集团 (Surbana Jurong)总经理、新加坡亚洲基础设施办公室（Asia Infrastructure Solutions Singapore）和淡马锡信托公司经理、中国（深圳）综合开发研究院 (China Development Institute)副院长、毕马威亚太区（KPMG ASPAC）负责人、新加坡郭氏集团（Kuok Singapore）总裁、宝德集团 (Boustead Singapore)董事长、毕马威韩国合伙人、三星物产建设集团（Samsung C& T Engineering and Construction Group）副总裁、长春产业（Allgreen Properties）总经理、里海集团董事长和哈萨克斯坦代表团出席了会谈。

托卡耶夫总统指出，Alatau City项目不仅是哈萨克斯坦，也是整个中亚地区经济的重要催化剂。

-我们打算建设一个新加坡风格的全新综合性大都市。该城市可以成为符合全球标准的领先国际商业中心。全面设计的基础设施、在房屋建设中使用创新技术以及对有前途的地区的重视——所有这些都是有助于成功实施阿拉套市可持续发展项目建设的非常重要的因素。信息技术、初创企业、研发、可持续生产、可再生能源、农业综合企业、医疗保健等创新行业的发展应该是对基于资源消耗的传统行业的排斥的明确体现。当然，建设绿色、可持续和包容的城市需要持续的政治协调和有利于投资的环境。这就是哈萨克斯坦政府创建面积约一千平方公里的阿拉套经济特区的原因。-总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫感谢盛裕控股集团为该项目制定了全面的计划，并表示相信该项目具有巨大潜力，还邀请新加坡商界积极参与这一项目。

阿拉木图州政府与里海集团和盛裕公司共同制定了该地区 G4 城市发展总体规划概念。

根据托卡耶夫总统今年1月份签署的命令，阿拉木图州成立新的州级城市阿拉套市。同时，哈萨克斯坦政府批准了将经济特区总面积从3万公顷扩大到9.65万公顷的计划，并将G4 City经济特区更名为阿拉套经济特区。

【编译：小穆】