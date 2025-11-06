“我其实并不那么喜欢跑步”——80岁马拉松冠军萨勒塔纳特·图伊蒂巴耶夫

这位精神矍铄的老将在Jibek Joly电视频道的《Бүгін LIVE》节目中，以一贯幽默的语气开始了访谈：

—这次马拉松给我留下了特别的印象。比赛共有5.9万多人同时起跑，其中女性选手就有2.7万人。我想对女孩们说——请坚持跑步，不要远离运动。我这么说不是开玩笑，别让欧洲和美国的姑娘们把你们落在后面。

这位紧跟时代的马拉松跑者还呼吁同龄人勇于接触新科技：

—现在学习语言、翻译外语都不难。五年前，女儿们送我一个翻译设备。现在只要用手机，就能理解任何语言。我们小时候哪有这些小玩意儿，也没有电视。我们玩“追棍子”“白骨头”“踢毽子”，常常玩到半夜——那也是运动。这种习惯伴了我一辈子。-他说。

图伊蒂巴耶夫认为，运动是保持长寿和活力的关键。

—在户外锻炼的好处太多了。我每周跑五次，每次21公里。无论暴雪、下雨还是大风，对我来说都不是障碍。实在天气太恶劣，我就把训练挪到周末。说实话，我不能说我真的喜欢跑步，有时候还得逼自己出门。但一旦跑到终点，我一整天都会感到精神焕发。-他说。

在他看来，运动不仅带来健康，也让他看见了更广阔的世界。

—正因为这项运动，我去过24个国家。马拉松运动，是我一生的伙伴。-这位资深马拉松跑者总结道。

据此前报道，11月5日凌晨，在阿斯塔纳国际机场，刚刚在纽约马拉松赛80—89岁年龄组中夺冠的跑者萨勒塔纳特·图伊蒂巴耶夫载誉归国。