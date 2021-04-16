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    10:10, 16 四月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦在职业技能教育中引入WorldSkills标准

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    哈通社/努尔苏丹/5月16日 – 国际知名的世界技能大赛（WorldSkills）运动在哈萨克斯坦正在蓬勃发展当中。

    据哈萨克斯坦教育和科学部消息，哈萨克斯坦于2014年加入了WorldSkills计划，成为了世界技能组织（WorldSkills International）的第70个会员国。

    在很短的时间里，哈萨克斯坦就已经建立起了技能大赛的区域和全国性赛事举办机制，赛事的伙伴机构和专家社区也在不断完善和发展。

    截至目前，哈萨克斯坦已经连续7次参加世界技能大赛，排名从第50位一路上升至第14位。

    在2019年的世界技能大赛上，哈萨克斯坦共派出63名选手，总成绩位居第14位。

    教科部指出，哈萨克斯坦计划进一步发展这一方向上的工作，以对培训领域的最佳实践进行基准测试。

    目前，哈国已经在职业教育过程中引入WorldSkills标准。2020年，哈萨克斯坦制订了根据WorldSkills标准的考试提案，并在国内36个专科学院开展试点。

    此外，2020年哈萨克斯坦还成立了技能理事会，在企业的参与下，正在发展AgroSkills、哈萨克斯坦企业冠军赛和其他工业领域的职业技能赛事活动。

    世界技能大赛（WorldSkills Competition,WSC），是一项国际性大型职业技能竞赛，每两年由各成员申请主办一届。该大赛代表了职业技能发展的世界先进水平，是世界技能组织成员展示和交流职业技能的重要平台。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 教育部 黄金储备
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