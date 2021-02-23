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    18:45, 23 二月 2021 | GMT +6

    丰田智慧城市“Woven City”开建

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    哈通社/东京/2月23日 —— 据共同社报道，丰田汽车公司23日开始建设位于日本静冈县裾野市的尖端技术城市“Woven City”。今后将让人入驻，开展活用自动驾驶等的人工智能（AI）与通信的实验，助力开发有助于解决社会课题的新服务和产品。

    据报道，23日的动工典礼上，社长丰田章男表示：“将挑战创造让多样性的人们能够幸福生活的未来。”

    Woven City被定位为用IT连接整个城镇的新一代城市“智慧城市”。以国内汽车厂商为中心大规模开发城镇很罕见。

    该城建在子公司丰田汽车东日本（宫城县大衡村）的东富士工厂旧址上，约70万平方米。居民从约360人开始，设想增至2000人以上。投资费用和竣工时间尚未透露。

    老年人和育儿家庭将在该城镇生活，筛选出社会课题，由常驻的技术人员和研究人员等寻找解决方案。丰田呼吁企业和个人参加，收到了超过3000份报名。与NTT已经敲定合作。

    丰田将在地上和地下铺设总计4种道路，在各种条件下检验自动驾驶技术。由于将建设网状道路，所以使用了“Woven（纺织）”作为城镇名称。还在讨论利用氢燃料电池系统和机器人等。

    23日的典礼上，丰田章男、静冈县知事川胜平太等出席，祈愿了施工安全。


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