“我在这里有宾至如归的感觉”——英国演员安迪·瑟金斯盛赞哈萨克斯坦文化传承与自然景观

在与影迷的问答环节中，瑟金斯真挚地表示：

- 我觉得自己像个游牧者，所以在这里感到格外亲切。

当被记者问及是否有意参与以哈萨克传说或虚构故事为基础的本地影视项目时，瑟金斯提到了他不久前参观哈萨克斯坦国家博物馆的经历。他与妻子被“这个国家所蕴藏的叙事力量”深深打动。他表示：

- 不同民族与文化的交融孕育出如此丰富的故事并不令人意外。这些古老而宏大的传说蕴含深刻情感、真理与力量，仿佛它们本身就是一种独立的叙事体系。如果有机会参与这样的作品，我将感到无比荣幸。这正是我所感兴趣的题材。

瑟金斯强调，他始终被“史诗故事中的人类情感”所吸引，这种题材能够与更广泛的观众建立联系，并通过电影传递有意义的价值。

- 我非常希望能在哈萨克斯坦拍摄电影。我知道这里的自然景观极为多样：高山、河流、大草原和沙漠一应俱全，这对史诗叙事而言，是最理想的环境。 - 他表示。

当记者进一步问他是否设想过以哈萨克神话为灵感打造一个虚构宇宙时，瑟金斯坦言：

- 要真正构思出那样的世界，必须深入了解这些神话。从目前看到的影像中，我感受到这些故事背后蕴藏的真理。而在当今世界，我们最需要的正是这样的故事——即便它们带有神话与幻想元素，也必须真实可信，并植根于我们每个人都能感知到的历史与情感。

他补充说，自己更倾向于那些能与观众建立情感连接的故事，而不是单纯依赖华丽视觉效果的幻想作品。

- 我希望进一步深入了解哈萨克的神话与民间传说，然后才能真正构思一个以此为基础的虚构世界。

今年的动漫展于7月9日至13日在位于阿斯塔纳的“阿斯塔纳竞技场”（Astana Arena）与“雪豹竞技场”（Barys Arena）两大场馆举办，覆盖为期五天的沉浸式体验。官方数据显示，本届共有约75,000名观众到场，其中包括超过10,000名来自海外的动漫文化爱好者。活动内容丰富多彩，除了包括安迪·瑟金斯、埃赛·莫拉莱斯和斯科特·阿金斯等国际明星的见面会与签名互动外，还设有Tekken 8世界巡回赛、街机游戏大赛、超过1,000款游戏体验区、漫画与手办摊位、舞台表演，以及总额约1500万坚戈的国际Cosplay大赛。

【编译：达娜】