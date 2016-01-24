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    11:04, 24 一月 2016 | GMT +6

    WSB第六赛季：阿斯塔纳阿尔兰狼队旗开得胜（视频）

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    哈通社阿斯塔纳1月24日电 据哈萨克斯坦体育网站Sports.kz消息，23日，国际拳联WSB世界职业拳击联赛，阿斯塔纳阿尔兰狼（Astana Arlans）第一场战胜巴库烈火（Baku Fires）拳击俱乐部。

    据悉，阿斯塔纳阿尔兰狼队将于2月6日对阵波多黎各飓风队。（编译：塔布斯）

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