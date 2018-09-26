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    13:12, 26 9月 2018 | GMT +6

    WSB总决赛：阿斯塔纳阿尔兰队对阵古巴雄狮队的拳手名单公布

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    哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 世界职业拳击联赛（WSB）第八季总决赛首场比赛将于今日在中国厦门市举行。

    据阿斯塔纳阿尔兰队新闻处透露，双方第一场比赛于9月26日在厦门市，次回合于9月28日在晋江市举行。

    阿斯塔纳阿尔兰队公布对阵古巴雄狮队的拳手名单如下：

    C-1：

    49公斤级- 铁木尔塔斯·朱斯珀夫v阿尔塞·杜阿尔特

    56公斤级-伊利亚斯·苏莱曼诺夫v卡瓦列罗·加西亚

    64公斤级-德勒穆拉提·米基托夫v安迪·克鲁兹

    75公斤级-阿德勒罕·阿曼库勒v伊格莱西亚斯·埃斯特拉达

    91公斤级-努尔波勒·阿勒塔耶夫v埃利斯兰迪·萨文

    C-2：

    52公斤级-萨肯·毕波森诺夫v乔治·格里尼昂

    60公斤级-扎克伊尔·萨菲吾林v拉扎罗·埃尔瓦里兹

    69公斤级-阿斯兰别克·什姆别尔艮诺夫v罗尼埃尔·伊格莱西亚斯

    81公斤级-别克·努尔玛罕别特v胡里奥·拉·克鲁兹

    91公斤级-哈姆什别克·霍恩卡巴耶夫v何塞·拉杜埃特

    值得一提的是，双方在打成平手的情况下将举行额外一场69公斤级比赛。

    【编译：冰山】

    标签:
    体育 拳击 黄金储备
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