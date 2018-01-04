WTA深圳站：迪亚斯1/4决赛憾负莎拉波娃

哈通社/乌拉尔/1月4日 -- 4日，WTA国际巡回赛中国深圳站1/4决赛，哈萨克斯坦网球运动员扎丽娜•迪亚斯对阵位居世界第59位的俄罗斯网球运动员玛丽亚•莎拉波娃。

比赛首盘，双方均表现出最高竞技水平。首盘，迪亚斯在3：2领先的情况下，连丢4分，使莎拉波娃以3：6的比分赢下比赛。比赛第二盘，迪亚斯没能利用发球局扳平比分，最终使总比分锁定在了0：2。



据悉，本次是两人第三次交锋。2015年澳网公开赛中迪亚斯曾以1：6、1：6的比分负于莎拉波娃，随后在温网锦标赛上再次以4：6、4：6的比分负于莎拉波娃。澳网公开赛和温网锦标赛均属于网球大满贯赛事。前世界第一的莎拉波娃现在位居第59位，而迪亚斯位居第66位。



值得一提的是，目前网球运动员们正对2018澳大利亚网球公开赛做准备，该赛事将于1月15日在墨尔本举行。深圳网球公开赛是ATP和WTA设在中国深圳的一站赛事，赛事等级分属ATP250赛和WTA国际赛，是亚洲赛季的一项赛事之一。对于此次WTA深圳站1/4决赛负于莎拉波娃的扎丽娜•迪亚斯，最主要的目标也应该是为即将举行的澳网公开赛做准备。



【编译：木合塔尔·木拉提】