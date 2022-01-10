WTA排名: 热巴金娜迎来职业生涯新突破 世界排名上升至第13位

哈通社/努尔苏丹/1月10日-- 哈萨克斯坦网球名将叶列娜·热巴金娜的世界排名上升至第13位。

据哈萨克斯坦网球联合会消息，哈萨克斯坦网球运动员叶列娜·热巴金娜迎来了职业生涯新突破，世界排名上升至第13位，在WTA即时冠军排名中位居第2。

最新世界排名中，尤利娅·普婷塞娃位居第43位，而扎丽娜·迪亚斯的排名从第102位下滑至第108位。

双打排名中，叶列娜·热巴金娜位居第52位，安娜•达尼丽娜位居第75位，吉别克·库拉姆巴耶娃的排名上升56位，至第319位。

男子单打排名中，亚历山大·巴伯里克居第35位，德米特里·帕普科的排名从第180位上升至第177位，米哈伊尔•库库什金位居第180位。

双打排名中，哈萨克斯坦选手安德烈∙格鲁别夫排名保持第27位，亚历山大·内多维耶斯索夫位居第69位。

值得一提的是，在国际女子网球协会(WTA)发布的即时冠军排名中，叶列娜·热巴金娜位居第2位。

该排名中，位居首位的是澳大利亚选手阿什利·巴蒂，热巴金娜凭借国际女子网球协会500巡回赛（WTA 500 Tournament）阿德莱德站（澳大利亚）中的优异表现，获得该排名第二。

【编译：阿依波塔】