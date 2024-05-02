热巴金娜逆转普婷佐娃，晋级WTA1000马德里站四强

比赛一开始，普婷佐娃展现了强劲的进攻意图，她的发球和底线进攻给热巴金娜带来了一定压力。第一盘中，普婷佐娃凭借关键的破发和稳定表现，以6-4先下一城。

进入第二盘，热巴金娜仍处于被动，但她展现出坚韧和毅力。尽管比分落后，但她没有放弃任何机会，以出色的防守和反击能力，将比赛拖入抢七。在抢七中，她以7-4获胜，将大比分扳平。

决胜盘更是悬念迭起。热巴金娜一度以2-5落后，面对普婷佐娃的强攻，险象环生。然而，她选择了坚持和拼搏，在关键时刻挽救了两个赛点，以7-5拿下决胜盘，最终以2-1的大比分逆转战胜了普婷佐娃。取得跨赛季红土16连胜，职业生涯第八次闯入1000赛四强。

这场胜利是她职业生涯首次挺进马德里站四强，也是本赛季的第30场胜利。

接下来，热巴金娜将迎战世界第二球手、去年的冠军白俄罗斯选手阿里娜·萨巴伦卡，或者排名第43位的俄罗斯新星、17岁的米拉·安德烈耶娃，争夺决赛席位。

【编译：阿遥】