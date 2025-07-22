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    09:56, 22 七月份 2025 | GMT +5

    华盛顿WTA500赛：热巴金娜组合逆转夺胜 晋级女双八强

    哈萨克国际通讯社讯）在美国华盛顿举行的WTA500级别女子网球赛事中，哈萨克斯坦选手叶烈娜·热巴金娜与英国球员艾玛·拉杜卡努联手出战女双比赛，在首轮上演惊天逆转，成功挺进四分之一决赛。

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    据哈萨克斯坦网球联合会消息，热巴金娜曾在2022年夺得温布尔登女单冠军，拉杜卡努则于2021年摘得美网女单桂冠。然而，两人此前在双打赛场上的出场次数寥寥无几。

    本轮比赛中，热巴金娜/拉杜卡努组合迎战本次赛事的4号种子——斯洛伐克球员特蕾莎·米哈利科娃与英国球员奥利维娅·尼科尔斯。比赛伊始，种子组合表现强势，以6:2轻松拿下首盘。

    然而在第二盘，热巴金娜与拉杜卡努在抢七局中展现出顽强斗志，以7:6（7:4）扳回一盘。最终，她们在决胜的超级抢十中以11:9险胜对手，完成逆转，成功晋级八强。

    整场比赛耗时1小时53分钟，热巴金娜/拉杜卡努组合发出3记ACE球，并把握住7个破发点中的3个。而对手米哈利科娃/尼科尔斯则打出2记ACE球，并在13个破发点中实现5次破发。

    热巴金娜/拉杜卡努的四分之一决赛对手将稍后确定。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 网球
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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