哈萨克斯坦网球选手热巴金娜升至WTA世界排名第12位

另一位哈萨克斯坦球员尤利娅·普婷佐娃保持在第43位未变；扎丽娜·迪亚斯的排名从第262位下滑至第269位；而吉别克·库拉穆巴耶娃则从第300位升至第292位。

在本期WTA单打排行榜中，白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡继续领跑，美国选手科里·高芙与波兰选手伊加·斯维亚泰克分列第二和第三。

据悉，本周热巴金娜与普婷佐娃将参加在华盛顿举行的WTA 500赛事，若表现出色，有望进一步提升世界排名。值得一提的是，热巴金娜还将搭档英国球员艾玛·拉杜卡努出战双打比赛，这对于鲜有参与双打赛事的热巴金娜而言，颇具看点。

在双打方面，哈萨克斯坦排名最高的女双选手安娜∙丹妮莉娜继续保持世界第10的位置，普婷佐娃排名第57位，库拉穆巴耶娃从第122位下降至第128位。

目前，双打世界排名前列的选手分别是捷克的卡特琳娜·西尼亚科娃、美国的泰勒·汤森德以及拉脱维亚的叶莲娜·奥斯塔彭科。

【编译：达娜】