WTO总干事选举将延后至2021年

哈通社/努尔苏丹/12月14日 -- 共同网讯，世界贸易组织（WTO）日前通知成员国称，16～17日的总理事会会议不把选出下届总干事作为议题。留待明年得出结论已成定局。WTO一把手出缺的状态将持续近半年。

据相关消息人士透露，主要原因是美国特朗普政府反对获得众多成员国支持的尼日利亚籍候选人当选，这一态度未见变化。WTO将在明年1月20日美国候任总统拜登就职后召开总理事会会议，力争选出总干事。

今年10月下旬，WTO推荐得到日本、中国、欧盟（EU）等支持的尼日利亚前财政部长奥孔乔-伊韦阿拉担任下届总干事。但美国反对，表示支持留到最终甄选阶段的韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希。俞明希也未展现退出总干事竞选的意向。此事陷入僵局。

要求WTO改革的美国特朗普政府在前总干事阿泽维多8月底离任时，也就选出代理总干事与各国对立。WTO认为特朗普执政期间该姿态无望有大变化，将暂时搁置该问题，直到拜登就任。

明年年初的例行总理事会会议计划2月召开。虽然也可召开专注选出总干事议题的会议，但WTO似乎首先将观望美国新政府的动向。

选出WTO总干事采用由总理事会主席等询问各成员国意见，缩小候选人范围的方式。虽然也可以投票决定，但WTO重视形成共识，因此并无先例。