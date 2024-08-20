哈萨克斯坦尚无猴痘病例报告 总理指示加强边检防控

据悉，自2022年5月首次报告猴痘病例以来，全球累计确诊病例已接近99 000例，其中189例导致死亡。受猴痘病毒影响最严重的国家包括加纳、刚果、喀麦隆、利比里亚、尼日利亚以及中非共和国。为应对这一公共卫生挑战，哈萨克斯坦卫生部正在密切监控邻国的疫情状况，并定期评估国内的风险水平。

在防控措施方面，政府特别关注来自非洲及其他已报告猴痘病例国家的入境旅客，并及时更新受疫情影响国家的名单。专家认为，猴痘的传播速度和传染性相对较低。

努尔雷巴耶夫指出，哈萨克斯坦境内爆发疫情的风险较低，但政府已采取多项预防措施，以确保疫情不会在本国蔓延。卫生部加强了国家边境检查站的卫生和检疫措施，并制定了详细的医疗应急响应计划。此外，哈萨克斯坦还储备了足够的药品，并对医护人员进行了多次培训，以提高他们在诊断和治疗猴痘病例方面的能力。

对此，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，目前尚无必要恐慌，但也不能掉以轻心。他指示卫生部继续密切监控疫情。

- 虽然我们目前没有理由担忧，但也不能过于乐观。卫生部必须继续保持高度警惕，防止病毒在境内扩散，尤其是在机场和边境口岸的防控工作必须严格执行。 - 总理说。

【编译：达娜】