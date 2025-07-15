12:16, 15 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦暂无退出OPEC+计划 将平衡履约与国家利益
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在政府会议后的新闻发布会上回应了关于哈萨克斯坦是否退出OPEC+协议的问题。
别克帖诺夫澄清道：
- 需要说明的是，哈萨克斯坦并非OPEC成员，而是OPEC+协议的参与国。我们始终尽力履行OPEC+框架内的承诺。然而，每个阶段都有其特定目标，全部达成并非总是可能。例如，今年因腾格兹油田扩建计划，情况有所不同。
他进一步指出，除OPEC+协议外，哈萨克斯坦在田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克项目中还存在产品分成协议。
- 这些协议均已明确约定。我们持续向OPEC+伙伴说明这些情况。例如，去年我们的石油产量低于计划，我们无法要求合作伙伴降低产量。他们已在未来扩建项目中投资490亿美元，因此希望通过增加石油产量来回收投资。目前，退出OPEC+协议的问题并未在讨论之中。我们认为该协议有益，因为它有助于维持全球石油市场的稳定。退出不在计划之内，我们会尽力履行承诺，同时兼顾国家利益。- 他说。
此前报道显示，OPEC+八个成员国计划在8月将石油产量增加至每日548桶。
【编译：木合塔尔·木拉提】