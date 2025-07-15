哈萨克斯坦暂无退出OPEC+计划 将平衡履约与国家利益

- 这些协议均已明确约定。我们持续向OPEC+伙伴说明这些情况。例如，去年我们的石油产量低于计划，我们无法要求合作伙伴降低产量。他们已在未来扩建项目中投资490亿美元，因此希望通过增加石油产量来回收投资。目前，退出OPEC+协议的问题并未在讨论之中。我们认为该协议有益，因为它有助于维持全球石油市场的稳定。退出不在计划之内，我们会尽力履行承诺，同时兼顾国家利益。- 他说。